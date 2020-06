Le président arménien lancera bientôt un club de petits États

Le président arménien Armen Sarkissian appelle à la création d’un club de petits États prospères pour lancer des politiques innovantes. Armen Sarkissian dit que tous les pays doivent maintenant adopter une mentalité agile et technophile. Le président estime que les startups joueront un rôle essentiel dans le monde post-pandémique.

« La triste réalité est que chaque pays sera confronté à un taux de chômage élevé. Les entreprises seront contraintes de rester à flot et de réduire davantage leurs coûts alors qu’elles tentent de s’adapter aux nouveaux modes de vie, de consommation et de travail. Comme nous l’avons vu après la crise de 2008, les gens seront prêts à prendre plus de risques et à créer de nouvelles entreprises car ils ne pourront peut-être pas reprendre leur ancien emploi », a déclaré Armen Sarkissian dans une interview accordée à Sifted .

Il pense que les gouvernements devraient faire tout ce qu’ils peuvent pour encourager cette forme de prise de risques, car ce sont les entreprises qui peuvent nous aider à innover, à vivre et à travailler de manière plus productive dans le monde post-pandémique.

« La technologie peut nous aider à créer non seulement un apprentissage à distance, mais aussi des soins de santé à distance. Nous nous concentrons trop sur la guérison plutôt que sur la prévention. La pandémie est une manifestation claire de cette notion. La technologie, grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle et d’un engagement à distance, peut aider les gens à maintenir des normes plus élevées d’hygiène, de soins de santé et d’éducation sans impliquer des coûts plus élevés pour le contribuable. Mais nous devons encourager le secteur privé à développer ces solutions technologiques. Les investissements initiaux et les incitations des États pour créer les bons écosystèmes pour l’innovation assureront une réduction des coûts à plus long terme, tout en augmentant les niveaux d’éducation et de soins de santé », a déclaré le président.

En tant que personne ayant travaillé sur l’un des premiers jeux éducatifs - Wordtris-Tetris, il pense que les jeux éducatifs joueront un rôle plus important à l’avenir, plutôt que les systèmes de classe traditionnels.

Le président Sarkissian a annoncé qu’il lancerait bientôt un club de petits États. Il a discuté de l’idée avec un certain nombre de dirigeants, dont l’émir du Qatar, le prince héritier de l’émirat d’Abou Dabi, le premier ministre de Singapour et les présidents du Rwanda et du Monténégro.

« C’est le bon moment pour être un petit État car la propagation des institutions internationales fondées sur des normes démocratiques, combinée à une interdépendance et une ouverture accrues des marchés mondiaux, permet aux petits États comme l’Arménie non seulement de prospérer mais aussi d’influencer l’évolution de l’ordre mondial multipolaire », a déclaré Armen Sarkissian.

Dans le même temps, selon lui, les défis non conventionnels comme la pandémie en cours de Covid-19 sont une raison supplémentaire pour de nombreux petits États de rechercher une coopération efficace.

« L’une des missions du Club est d’identifier des approches innovantes des actions collectives et des initiatives internationales des petits États. Nous entrons dans une nouvelle ère pour l’économie mondiale, façonnée par trois forces motrices : la numérisation et la nouvelle révolution industrielle ; l’impératif du développement durable ; et la multipolarité économique et le nationalisme d’État. Le Club peut devenir un générateur de nouvelles stratégies de développement et de nouveaux modèles de croissance pour les petits États face à cette nouvelle ère », a-t-il déclaré.

« L’Arménie est l’un des rares pays au monde à avoir un ministère de l’industrie de haute technologie. Il témoigne de l’importance que nous attachons au développement des technologies. L’intelligence artificielle est déjà devenue une priorité de notre programme de développement technologique, et nous nous efforçons de faire de l’Arménie une plaque tournante mondiale en matière d’IA. À cette fin, nous encourageons et soutenons les startups travaillant dans ce domaine particulier au niveau de l’État. Quant à l’e-gouvernance, nous la considérons comme un outil essentiel pour gouverner au 21e siècle et prenons des mesures décisives pour l’introduire en Arménie à tous les niveaux de gouvernance », a-t-il ajouté.

Il a rappelé que l’Arménie n’est pas seulement un petit État, mais une nation mondiale avec des ambitions avancées, et les compatriotes de la diaspora sont un atout important et agissent en tant qu’ambassadeurs des startups et des produits arméniens sur le marché mondial.