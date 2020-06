Covid-19 : le ministre arménien de la Santé explique le grand nombre de guérisons signalées

Le ministre de la Santé, Arsen Torosyan, a déclaré que le système de santé arménien parvient toujours à fournir un traitement à tous les patients atteints de coronavirus qui ont besoin d’une hospitalisation grâce à davantage de lits installés dans différents centres médicaux.

Cependant, le ministre exhorte à ne pas perdre sa vigilance et appelle à suivre les simples règles anti-épidémiques - se laver ou se désinfecter les mains, porter des masques en public et maintenir la distance sociale partout où cela est possible.

Commentant le nombre relativement élevé de récupérations signalées hier, le ministre a déclaré que ce sont principalement des citoyens présentant des symptômes bénins ou aucun symptôme qui ont été renvoyés chez eux depuis des établissements d’isolement, lorsque la stratégie a changé.

Bien sûr, a-t-il dit, les personnes sorties des hôpitaux sont également incluses dans les statistiques, mais elles en constituent une petite partie.

Le ministre Arsen Torosyan a déclaré que les personnes isolées ne passent pas un test final et sont considérées comme guéries après une quarantaine de 14 jours.

L’Arménie a jusqu’à présent signalé 13 675 cas de coronavirus ; 4 451 personnes se sont rétablies, 217 décès ont été signalés.