Des armes à feu aux systèmes de missiles à longue portée : l’Arménie continue d’équiper l’armée de nouveaux armements

Chaque soldat doit être sûr qu’il est mieux armé et préparé que son adversaire, que son arme est plus précise et de grande portée, a déclaré le ministre arménien de la Défense, David Tonoyan, dans un long document sur sa vision des priorités de développement des forces armées.

Il a déclaré qu’un processus à grande échelle pour équiper l’armée de nouveaux armements - des armes à feu aux systèmes de missiles à longue portée et combattre l’aviation multifonctionnelle - a déjà commencé, mais c’est le « début de la route ».

Selon le ministre, la reconstitution des forces armées poursuit plusieurs objectifs.

« La première est la formation d’un potentiel militaire qui non seulement freinera les ambitions revanchardes de l’ennemi, empêchera la tentation de déclencher des hostilités à grande échelle, mais les privera également rapidement de la capacité de faire la guerre. Ce potentiel est également appelé à pousser les ultimatums, les conditions préalables et les menaces hors du processus de négociation sur le conflit du Haut-Karabagh », a déclaré le ministre de la Défense.

Deuxièmement, a-t-il dit, le processus vise à équiper les unités des forces armées d’armes mobiles, modernes et de haute précision qui opéreront dans le domaine du contrôle automatique et assureront les opérations indépendantes décentralisées des unités.

« En mettant l’accent sur les indicateurs qualitatifs plutôt que quantitatifs, les types d’armements et d’équipements militaires obtenus à la suite de la mise à niveau devraient dépasser les armes et équipements militaires existants avec leur puissance de feu et leur précision, leur mobilité, leur protection et leurs capacités de réaction rapide », a déclaré le ministre de la Défense.

Troisièmement, a déclaré le ministre David Tonoyan, l’objectif de la mise à niveau est de parvenir à une exploitation durable et facile des armements et des équipements militaires, nécessitant moins de ressources humaines.

Quatrièmement, a-t-il dit, l’objectif de la reconstitution est d’atteindre une supériorité évidente et de neutraliser l’ennemi potentiel dans différentes zones d’opérations de combat en utilisant le plus efficacement possible les ressources disponibles.