Les Arméniens de Géorgie envoient 27 ventilateurs en Arménie

Le Fonds arménien « Hayastan » a lancé la campagne de financement « Unis contre la pandémie » dans les jours qui ont suivi l’épidémie en Arménie. La campagne a été largement soutenue par les communautés, organisations et partenaires arméniens du monde entier dans le seul but d’aider la patrie à surmonter la pandémie aussi rapidement et sans douleur que possible.

Le dernier soutien de cette campagne mondiale est l’initiative géorgienne « Friends of Armenia, Georgia ». Ce qui a commencé comme un effort individuel de Pavel Oganezov, le directeur d’Aliq Media, qui a coordonné l’achat de 10 concentrateurs d’oxygène pour le secteur de la santé arménien, a évolué vers plus d’implication et de coordination de la communauté arménienne, ce qui a conduit à l’achat de 17 concentrateurs supplémentaires. En conséquence, 27 appareils au total ont été remis au Fonds Hayastan à la frontière entre la Géorgie et l’Arménie tard hier soir.

La communauté arménienne de Géorgie poursuit son soutien à la patrie avec la collecte de fonds « Un masque, une vie » avec tous les fonds utilisés pour acheter des masques pour leurs compatriotes en Arménie. Le Fonds Arménien coordonnera le transport et la logistique liés à toutes ces initiatives et veillera à ce qu’elles soient livrées à ceux qui en ont le plus besoin.

Cette initiative a stimulé la participation d’autres communautés, la Belgique et le Luxembourg se joignant également à la campagne mondiale.

Nous remercions tous nos donateurs pour leur confiance et leur soutien inconditionnels. Unis, nous pouvons vaincre cette pandémie.