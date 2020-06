Les joueurs de nationalité arménienne ne seront pas considérés comme étrangers dans le championnat de Russie

La saison prochaine (saison 2020-2021) les joueurs Arméniens ne seront pas considérés comme des étrangers dans le championnat de Russie a indiqué le site russe Sport24 sur des informations de Denis Roketchev le secrétaire adjoint de l’Union de football de Russie. Informations communiquées à l’issue de la réunion de l’Union de football de Russie le 9 juin. Ainsi les joueurs originaires des pays de l’Union euroasiatique -dont fait partie l’Arménie avec la Russie et d’autres pays de l’ex-Union soviétique- ne seront pas considérés comme étrangers. Le championnat russe limite dans les clubs le nombre d’étrangers. Ainsi les footballeurs Arméniens, les Kazakhs et les Kirghizes ne seront pas considérés comme étrangers au sein des clubs russes. Actuellement les joueurs de nationalité arménienne évoluant dans le championnat de Russie sont Varazdat Haroyan (Oural), Artur Sarkisov (Enisey), Alexandre Karapetyan et Erik Vardanyan (Sotchi).

Krikor Amirzayan