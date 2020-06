Un chanteur-nationaliste Turc, Murat Ovuc avait récemment déclaré sur les réseaux sociaux turcs que la star mondiale de la téléréalité l’arméno-américaine Kim Kardashian est une « Arménienne ennuyeuse » et proféré quelques insultes sur Instagram. Il reprochait à Kim Kardashian ses posts sur le génocide arménien indique Ermenihaber. A l’occasion du 105e anniversaire du génocide des Arméniens, Kim Kardashian avait écrit sur Twitter « Aujourd’hui c’est le 105e anniversaire du génocide arménien et moi je suis fière que les Etats-Unis l’ont reconnu ». Kim Kardashian avait également posté sur Instagram plusieurs photos et phrases sur le génocide.

Le juriste Simon Zekmen le président du Conseil d’administration de l’église arménienne du quartier Beyoglu d’Istanbul, avait alors présenté au tribunal d’Istanbul une plainte contre les propos d’Ovuc pour atteinte à la dignité des Arméniens. Mais le chanteur-nationaliste ne s’est pas excusé pour ses propos anti-arméniens. Il a affirmé que ses propos étaient destinés à Kim Kardashian une citoyenne Américaine et « des Arméniens ennemis des Ottomans ». Ajoutant qu’il avait ainsi répondu à Kim Kardashian car cette dernière « avait nié nos valeurs ottomanes ». Il a affirmé que ses propos n’étaient pas contre la communauté arménienne de Turquie et qu’il aidait personnellement les Arméniens. Ovuc avait écrit « vous les Arméniens vous êtes ennuyeux. Qui êtes vous pour que vous traitiez de barbares nos grands Ottomans ? ». Peut-on encore avoir le doute sur ses propos sectaires ?

Krikor Amirzayan