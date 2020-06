Ecole maternelle d’Alfortville : la lettre de Norvan Zakarian

Frères et soeurs,

C’est avec le souci de terminer l’édification de la nouvelle école maternelle d’Alfortville, que je pense souhaitable de partager quelques idées avec vous avant de solliciter votre aide.

L’APCAF est une association de développement de la culture arménienne qui cherche à pérenniser l’âme arménienne à travers une stratégie Mesrobienne, c’est-à-dire une politique culturelle.

Elle refuse l’idée qu’une culture millénaire puisse être anéantie suite au génocide des Arméniens.

Elle considère que l’indifférence à ce propos est synonyme de péché.

Poussée par la douleur indicible de cette perte, elle tente de soutenir la renaissance de la culture arménienne.

Elle ne cherche pas à se mettre en avant, elle travaille pour insuffler une vie nouvelle à la langue et ainsi à la culture.

Elle construit des écoles.

Elle n’a pas de source de revenu. Son soutien repose sur la bienveillance du peuple arménien.

La langue appartient à tous, c’est pourquoi, l’aide de toute la communauté doit être sollicitée quel que soit l’endroit où est édifiée une école.

Jusqu’en 1978, les Arméniens de France ne disposaient que de deux écoles quotidiennes, celle des pères Mékhitaristes à Sèvres et le Tebrotzassère au Raincy. De 1978 à 2020, la construction de 7 nouvelles écoles a permis d’augmenter à 8 le nombre d’écoles quotidiennes.

Une nouvelle génération a vu le jour qui se préoccupe non seulement de la maîtrise de la langue, mais surtout de l’utilisation de la langue. Le changement de génération change également les mentalités. En Europe aujourd’hui, on voit apparaître des groupes de jeunes qui se forcent à utiliser l’arménien comme langue de communication entre eux. Ils croient que la langue doit vivre, ils veulent aller au-delà de la linguistique et sont persuadés qu’une langue prend vie par l’usage.

L’expansion du réseau scolaire contribue grandement à cet objectif sacré. Pour cette raison, l’APCAF, après la construction d’un collège, a également lancé la construction d’une nouvelle école maternelle à Alfortville. En raison de l’épidémie de covid-19, le chantier a ralenti pendant plusieurs semaines, mais ne s’est pas arrêté de sorte que le gros-œuvre est presque terminé.

Le programme de collecte de fonds a également été perturbé par l’épidémie. La question est maintenant de savoir si la construction sera achevée à temps... Cela dépend du déroulement de la collecte et de la détermination de notre peuple bienveillant. Le généreux philanthrope, M. Kevork Arabian, n’est plus en mesure d’apporter une contribution supplémentaire en raison de la grave crise économique au Liban.

Face à cette situation, mes frères et soeurs, la solution repose sur notre disposition commune de bienfaisance.

Permettez-moi de me tourner à nouveau vers vous pour solliciter votre aide et votre soutien.

Je vous remercie d’avance.

Mgr Norvan Zakarian

Président de l’APCAF

Prière d’adresser vos dons

au trésorier de l’APCAF : Dr Serge Simonian, 11, avenue de Verdun 94410 Saint Maurice (prière de libeller vos chèques à l’ordre de l’APCAF)

ou par carte bancaire via le site « HelloAsso » www.helloasso.com/associations/apcaf