Nikol Pachinian demande à la police d’intensifier les contrôles du respect des règles sanitaires

Le Premier ministre Nikol Pachinian a demandé hier à la police arménienne d’intensifier l’application des distanciations sociales et d’autres règles destinées à contenir la propagation du coronavirus dans le pays.

Pachinian a assuré que cela devait être la tâche principale du chef nouvellement nommé du service de police national, Vahe Ghazarian.

« La qualité du travail de la police continuera d’être essentielle dans la lutte contre l’épidémie », a-t-il noté, en présentant Ghazarian aux hauts responsables de la police. « Autant que nous nous rendons compte que l’ensemble du personnel de police est au bord de l’épuisement, un nouvel élan devrait être donné [aux efforts de la police], même si cela peut sembler impossible. »

Ghazarian a été nommé chef de la police lundi immédiatement après le limogeage de son prédécesseur, Arman Sargsian. Ce dernier n’a dirigé la police que pendant 9 mois.

Pachinian n’a donné aucune raison claire au limogeage de Sargsian lors de la réunion avec les hauts responsables de la police. Mais ses remarques suggèrent qu’il n’était pas satisfait des efforts en cours pour obliger les Arméniens à pratiquer la distance sociale, à porter des masques dans toutes les zones publiques et à prendre d’autres précautions contre le virus.

Pachinian a ordonné aux autorités répressives et sanitaires de renforcer l’application de ces règles le 2 juin, l’épidémie de COVID-19 en Arménie ayant atteint des proportions alarmantes. Il a déclaré le lendemain que le refus des citoyens de les respecter était devenu si répandu que la police ne pouvait pas y faire grand-chose.

La police affirme avoir infligé des amendes depuis à de nombreuses autres personnes qui ne portaient pas de masques faciaux dans les voitures ou les bus.

Comme Pachinian, Ghazarian est né et a grandi à Ijevan, centre administratif de la province du nord de Tavush. Les deux hommes auraient étudié dans la même école locale. Pachinian a 45 ans tandis que Ghazarian aura 46 ans la semaine prochaine.

Ghazarian a rapidement gravi les échelons de la hiérarchie policière depuis la révolution de velours d’avril-mai 2018 qui a mené Pachinian au pouvoir. Il a été nommé chef du département de police de Tavush en mai 2018 et est devenu le commandant des troupes intérieures arméniennes un an plus tard.

Pachinian a assuré hier aux hauts responsables de la police que le service de police est désormais entièrement basé sur le mérite et que les relations politiques ou personnelles ne joueront aucun rôle dans leur promotion.