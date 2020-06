Un jeune Géorgien a mobilisé la Géorgie en faveur de l’aide à l’Arménie touchée par le coronavirus

En Géorgie, la campagne de pétition en faveur de l’aide à l’Arménie durement touchée par le coronavirus touche au but. Le site geopetition.com avait lancé un appel aux signatures lancé par Sandro Tchoumachvili en faveur de l’aide à l’Arménie. Près de 500 citoyens géorgiens avaient signé la pétition en ligne sur geopetition.com. Répondant à cet appel, David Tchalkaliana le ministre géorgien des Affaires étrangère vient de déclarer que la Géorgie est prête à aider l’Arménie. « Je crois que c’est un pas juste envers le pays voisin et sous l’angle de consolidation de la région » dit le jeune Sandro Tchoumachvili (18 ans) qui avait étudié durant deux ans à l’université internationale UWC de Dilidjan (Arménie). De nombreuses personnalités publiques de Géorgie ont soutenu l’action du jeune Sandro Tchoumachvili en faveur de l’Arménie. Les Arméniens de Géorgie sont très nombreux également à le soutenir et réaliser des dons. Ils viennent d’envoyer des milliers de masques et d’appareils respiratoires pour les hôpitaux d’Arménie.

Krikor Amirzayan