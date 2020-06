L’acteur Armen Djigarkhanyan (84 ans) une nouvelle fois hospitalisé à Moscou

Artiste populaire d’Union soviétique l’un des plus célèbres acteurs du cinéma arménien et russe Armen Djigarkhanyan (84 ans) qui a fait de nombreux séjours à l’hôpital depuis près de deux ans et il est une nouvelle fois hospitalisé dans une clinique de Moscou. Son état de santé est toutefois jugé satisfaisant par les médecins russes. C’est Artur Soghomonyan son porte-parole officiel qui a communiqué l’information à l’agence de presse russe Tass.

« Armen Borissovitch Djigarkhanyan est hospitalisé, mais tout n’est pas catastrophique. Les médecins estiment satisfaisant son état » a affirmé Artur Soghomonyan aux médias.

Armen Djigarkhanyan né en 1935 à Erévan et qui dirige le Théâtre d’art dramatique de Moscou est un acteur très célèbre et aimé. Il joua dans de nombreux films arméniens et russes tels que « Parev yes em » (Bonjour, c’est moi), « Parev, yes ko morakouyrn em » (Bonjour, je suis ta tante), « Hantibman vayre tchi garogh pokhvel » (Le lieu de la rencontre ne peut être changé), « Téhéran-43 » ou « Harsentsoun hyusits » (La mariée du sud).

Krikor Amirzayan