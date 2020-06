Athènes et Rome doivent signer un accord sur la délimitation des eaux en mer Ionienne

Athènes, 9 juin 2020 (AFP) - Les ministres grec et italien des Affaires

étrangères doivent signer mardi à Athènes un accord sur la délimitation de la

Zone économique exclusive (ZEE) en mer Ionienne, qui sépare les deux pays

voisins, a annoncé le gouvernement grec.

« Il s’agit d’un accord d’importance historique », a indiqué le porte-parole

du gouvernement grec, Stelios Petsas, lors d’un point de presse.

Luigi Di Maio, chef de la diplomatie italienne, est arrivé en début

d’après-midi à Athènes pour signer cet accord avec son homologue grec Nikos

Dendias. Il s’agit de la première visite d’un haut responsable étranger en

Grèce depuis la fin du confinement grec le 4 mai.

L’accord vise à définir les zones de pêche entre les deux pays, selon des

experts.

Les zones d’exploitation maritime définissent l’espace maritime dans lequel

chaque pays a le droit d’exploiter les ressources maritimes et énergétiques.

La délimitation des ZEE entre les pays du pourtour méditerranéen est une

question qui alimente les tensions après la découverte ces dernières années de

gigantesques gisements d’hydrocarbures.

Voisine de la Grèce, la Turquie ne cesse de convoiter les gisements

énergétiques de la région et surtout le droit de Chypre de mener toute

exploration de ressources énergétiques dans la ZEE chypriote.

Il y a une semaine, Athènes avait qualifié de « nouvelle provocation »

l’intention d’Ankara de mener des forages d’hydrocarbures en Méditerranée

orientale.

Depuis l’année dernière, Ankara s’est livrée à une démonstration de force

en envoyant des navires de forage dans les eaux chypriotes, malgré les

avertissements de Washington et de l’UE, ou encore de l’Egypte.

Pour mieux renforcer sa position dans la région, la Turquie a signé en

novembre dernier un accord maritime controversé avec le gouvernement libyen

d’union (GNA), visant à augmenter le territoire sur lequel mener des activités

d’exploration conjointes.

Pour contrer les tentatives d’Ankara de s’imposer dans la région, la Grèce,

Chypre et Israël avaient signé en janvier un accord sur le gazoduc EastMed, un

projet pour l’approvisionnement énergétique de l’Europe orientale.

Selon des experts, la signature de l’accord gréco-italien pourrait servir

de « précédent » pour pousser les pays de la région à délimiter leurs ZEE et

empêcher les convoitises turques.