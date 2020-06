L’hôpital de Dilidjan en Arménie pourra accueillir 55 malades du coronavirus et 5 autres en réanimation

L’Arménie très durement touchée par le coronavirus et qui compte plus de 8 000 malades voit ses hôpitaux chargés au bord de la rupture. Le Premier ministre arménien Nikol Pachianian a annoncé lundi que le Centre médical de Dilidjan aura la capacité d’accueillir des patients infectés du coronavirus avec 55 lits et 5 lits supplémentaires de réanimation. L’Arménie se lance ainsi sans merci dans la bataille pour vaincre le coronavirus qui atteint toutefois des seuils critiques.

Krikor Amirzayan