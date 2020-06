Des centaines d’Azerbaïdjanais coincés à la frontière russe

Des centaines d’Azerbaïdjanais bloqués à la frontière russe depuis plus de deux mois à cause des mesures anti-coronavirus ont dénoncé lundi leurs mauvaises conditions de vie et l’inaction des autorités, entamant pour certains une grève de la faim. Entassés dans un camp conçu pour accueillir 300 personnes et dressé à la hâte par le ministère des Situations d’urgence dans la région russe du Daguestan, près du village de Koullar, ils seraient environ 700 à ne pas pouvoir rentrer en Azerbaïdjan à cause de la fermeture des frontières décidée fin mars par la Russie. « La chaleur dans les tentes est (...)