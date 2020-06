Erdogan et Trump veulent poursuivre une « coopération étroite »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Donald Trump sont convenus de « poursuivre leur coopération étroite » en Libye, lors d’un entretien téléphonique lundi, a annoncé la présidence turque. « Les deux dirigeants sont convenus de poursuivre leur coopération étroite pour promouvoir la paix et la stabilité en Libye, voisin maritime de la Turquie », a indiqué la présidence. Au cours de cette conversation, les deux chefs d’Etat « sont parvenus à des accords », a indiqué pour sa part M. Erdogan à la télévision publique TRT. Il a évoqué une « possible initiative » que les deux pays (...)