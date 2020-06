La Commission de régulation des services publics d’Arménie envisage de stabiliser le prix du gaz russe pendant dix ans

La Commission de régulation des services publics (PSRC) s’entretient avec Gazprom-Arménie concernant la politique de tarification du prix du gaz russe pour les consommateurs arméniens, Garegin Baghramyan, a déclaré le chef de la commission aux journalistes.

« A ce stade, nous discutons avec Gazprom-Arménie de la possibilité d’une politique tarifaire stable et prévisible. Les méthodes de calcul et la réglementation légale ont déjà été soumises au débat public ", a déclaré Garegin Baghramyan.

En outre, comme il l’a dit, la nouvelle politique des prix implique un investissement de 500 millions de dollars sur ces 10 ans, ainsi qu’une marge stable, qui dépendra très faiblement sur le prix du gaz avant la frontière avec l’Arménie.

Selon lui, à ce stade, la Commission de régulation des services publics examine également la proposition de Gazprom-Arménie concernant un nouveau prix du gaz russe pour les consommateurs arméniens et a présenté sa contre-application, en tenant compte de la protection des intérêts des consommateurs.

« Les calculs de l’équipe PSRC confirment également que le prix du gaz actuel doit vraiment être augmenté. L’étape du débat public est en cours. La décision finale sera prise dans un mois », a déclaré Garegin Baghramyan, ajoutant que lors des discussions, la société n’a pas encore exprimé de désaccord sur les propositions soumises par la PSRC.

L’offre de la société Le 1er avril 2020, le CJSC de Gazprom Armenia a demandé à la PSRC une demande de révision du prix du gaz naturel pour les consommateurs domestiques.

La société propose d’établir un prix unique pour tous les consommateurs - 135 909,6 drams (équivalent à 283,14 $) pour 1 000 mètres cubes. Selon le calcul des tarifs actuels, le prix moyen pondéré du gaz naturel pour les consommateurs est de 255,06 $ ou 122 428,3 drams pour 1 000 mètres cubes. En conséquence, l’augmentation du tarif proposé pour le gaz naturel par Gazprom Armenia CJSC, par rapport au prix moyen pondéré actuel, est de 11%.

Le régulateur enclin à maintenir le prix inchangé

Après avoir examiné la demande de l’entreprise, la PSRC, après avoir mené ses propres recherches, propose de maintenir le prix actuel, mais avec quelques réserves.

La commission propose que le prix de la population - 139 000 drams pour 1 000 mètres cubes - reste inchangé pour les consommateurs qui n’utilisent pas plus de 10 000 mètres cubes de gaz par an et 100 000 drams pour 1 000 pour les catégories de consommateurs socialement défavorisées.

La PSRC propose également d’augmenter le prix pour les représentants de l’industrie agricole - de 212 $ par 1 000 mètres cubes à seulement 224 $, au lieu des 283,14 $ par 1 000 mètres cubes proposés par l’entreprise.

Pour les consommateurs qui utilisent plus de 10 000 mètres cubes de gaz naturel par mois (industrie), le prix peut augmenter à 255,92 $ pour 1 000 mètres cubes par rapport aux 242,1 $ actuellement, au lieu du prix proposé par la société 283,14 $ pour 1 000 mètres cubes

Pourparlers sur le gaz russe

Le 31 mars, le vice-Premier ministre arménien Mher Grigoryan a envoyé une lettre à Alexei Miller, chef de la Gazprom Holding, au nom du gouvernement arménien avec une proposition pour entamer de nouvelles négociations sur la modification du prix du gaz fourni à l’Arménie. Il est également prévu de discuter de la question de l’établissement du paiement du gaz en monnaie nationale.

L’initiative du vice-premier ministre a été provoquée par les effets néfastes du coronavirus sur l’économie, compte tenu des prévisions et de la situation actuelle des ressources énergétiques sur les marchés mondiaux, y compris la situation des prix du pétrole et du gaz.

Le 1er janvier 2020, la holding russe Gazprom a maintenu inchangé le prix du gaz (à la frontière) pour l’Arménie, à 165 dollars les 1000 mètres cubes, pour l’année à venir.

À propos de l’entreprise

Gazprom-Armenia CJSC, filiale à 100% de la holding russe Gazprom, fournit du gaz naturel russe au marché intérieur arménien. L’entreprise assure également le transport, le stockage, la distribution et la vente de gaz ainsi que la reconstruction et l’expansion du réseau de transport de gaz et des installations souterraines de stockage de gaz dans le pays.