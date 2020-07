Le ministre des Finances arménien commente la probabilité d’une libéralisation de la taxe sur le chiffre d’affaires

Le ministre arménien des Finances, Atom Janjughazyan, a commenté la probabilité d’une libéralisation de la taxe sur le chiffre d’affaires. Depuis janvier 2013, la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée est entrée en vigueur, qui a introduit certaines modifications dans la procédure de paiement de la taxe pour les hommes d’affaires arméniens.

En fait, la taxe sur le chiffre d’affaires est payée par les organisations commerciales, les entrepreneurs individuels et les notaires résidant en Arménie. Il est légalement établi que la taxe sur le chiffre d’affaires est payée si le chiffre d’affaires total ne dépasse pas 115 millions de drams. Le taux de la taxe de vente varie selon le type d’activité et varie de 3,5% à 20%.

« Aujourd’hui, la taxe sur le chiffre d’affaires ne représente que 2,2% des recettes fiscales totales, en fait, le résultat fiscal est très faible - 32,6 milliards de drams, et cela nécessite beaucoup d’efforts et une administration élevée pour la collecter. Cependant, nous ne pensons pas que les entrepreneurs devraient en être exemptés, il devrait être examiné non pas comme un privilège, mais comme une alternative ", a déclaré Atom Janjughazyan.

Il a noté que les autorités ne recourraient pas à la simplification de la taxe sur la valeur ajoutée, car elle il s’avère que les contribuables qui ont investi des connaissances, de l’argent et qui peuvent aller dans le domaine fiscal général se trouvent dans des conditions plus défavorables par rapport à ceux qui n’ont fait aucun effort. Et cela n’est pas en phase avec les efforts des autorités pour faire l’économie attrayant pour les gens d’affaires.

Selon lui, le principal objectif de l’introduction du système était de créer un environnement favorable à la conduite des affaires et à assumer certaines responsabilités.

« C’est une alternative plutôt qu’une préférence. Si l’on est objectif, et par conséquent, les taux doivent être plus élevés que dans le domaine fiscal général afin de comprendre quel risque ils créent dans le système de valeur commun. Cependant, les discussions sont encore émotionelles mais pas constructives », a déclaré le ministre.