Le mécanisme universel de déclaration des revenus pour les particuliers pourrait entrer en vigueur en Arménie en janvier 2021

Le mécanisme de déclaration universelle des revenus pour les particuliers pourrait entrer en vigueur en Arménie en janvier 2021, a déclaré le ministre des Finances Atom Janjughazyan.

Selon lui, le gouvernement considère la déclaration fiscale des particuliers non pas comme une mesure temporaire, mais comme un système complet et universel.

« Cela permettra de garantir que toutes les transactions soient partout confirmées par des documents, afin qu’elles soient économiquement justifiées », a déclaré le ministre.

Il a déclaré qu’au stade initial, il est prévu que la technologie fonctionnera comme suit - l’administration fiscale préparera pour tous les individus un projet de déclaration sur la base des informations dont elle dispose et donnera aux particuliers la possibilité de corriger les données si nécessaire.

Atom Janjughazyan a déclaré qu’il y aura également la possibilité de prêts sociaux et de réductions de coûts au cours de l’année à partir de l’assiette fiscale, en particulier, en raison des dépenses dans un certain domaine.

« Aujourd’hui, les domaines liés au capital humain sont en cours de discussion en tant que principaux domaines de ce type, et il est supposé que les coûts de logement, d’éducation et de soins de santé pour les particuliers peuvent être réduits de l’assiette fiscale pour l’année considérée », a-t-il déclaré.

Il a également noté que l’introduction d’un tel système permettrait d’identifier tous les citoyens, de sorte que dans une situation similaire due au coronavirus, des programmes d’assistance ciblés pourraient être développés.

« Au cours des discussions sur les activités d’assistance, il est devenu clair - et cela est indéniable - que nous manquons cruellement d’informations, et les agents des impôts affectent aujourd’hui un nombre limité de transactions et de revenus, alors que même en vertu de la loi actuelle, d’autres revenus sont également soumis déclaration, mais aucune administration ne les ferait déclarer », a déclaré Atom Janjughazyan.

Le ministre a souligné que le changement n’entraînera pas une augmentation de la charge fiscale pour les citoyens, d’autant plus que si la loi entre en vigueur le 1er janvier 2021, et les premiers résultats deviendront visibles en janvier 2022.

Il est prévu que la déclaration obligatoire s’applique à tous les citoyens d’Arménie, et non aux citoyens, aux réfugiés, aux immigrants et aux citoyens étrangers qui résident en permanence en Arménie.

Plus tôt, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré que le moment était venu de mettre en place un mécanisme de déclaration universelle des revenus des individus. Le Premier ministre a expliqué que grâce à ces changements, visant à accroître le potentiel de l’Arménie, elle est censée changer la relation juridique entre un citoyen et l’État.