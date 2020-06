La Société de développement et d’investissement d’Arménie pourrait être privatisée

La Société de développement et d’investissement d’Arménie pourrait être privatisée, a déclaré le ministre de l’Economie Tigran Khachatryan.

Selon lui, la société est en fait un organisme de crédit et ne diffère pas d’autres structures similaires en termes d’actifs.

Il a déclaré que ses actifs sous forme de prêts d’une valeur de 10 milliards de drams n’avaient pas beaucoup d’influence en termes de prêts et que le gouvernement envisageait sa privatisation éventuelle, en particulier le fait qu’en tant qu’entreprise privée, elle serait assez compétitive sur le marché et pourrait participer activement aux prêts. .

Le ministre a noté que le Centre national pour la promotion de l’entrepreneuriat poursuivra ses travaux, car le gouvernement devrait continuer à fournir une aide financière et autre aux startups et aux petites entreprises.

La Corporation de développement et d’investissement de l’Arménie a été fondée en 2009 dans le but de renforcer l’esprit d’entreprise dans les secteurs économiques d’importance stratégique en mettant l’accent sur le développement proportionnel des régions du pays. Les groupes de crédit cibles de l’organisation sont les personnes morales (résidents) et les entrepreneurs privés.

La Corporation de développement et d’investissement de l’Arménie est le gestionnaire du fonds d’investissement privé Fonds Arménien.