VTB Arménie lance un autre service à distance pour ses clients

La banque VTB Arménie a lancé un nouveau service à distance, conçu pour ses clients qui veulent créditer des transferts d’argent rapides via des terminaux de paiement Telcell sur leurs cartes bancaires.

Selon le service de presse de la banque, les clients recevront leurs virements sans avoir à faire la queue dans une agence bancaire. Il a indiqué que 102 terminaux Telcell sont installés à l’intérieur de ses succursales à Erevan et à travers le pays et 2500 autres à l’extérieur.

Afin de recevoir un transfert d’argent, le client doit remplir une courte demande aux terminaux de paiement Telcell ; pour saisir le numéro de carte de paiement Visa / MasterCard de VTB Arménie, dans la section Telcell de « VTB Arménie », sélectionnez « Recevoir virement », saisissez les données suivantes : numéro de carte sur lequel le virement sera crédité , le code de transfert d’argent, le type de devise et le montant du transfert, la devise préférée pour recevoir le transfert et le numéro de téléphone portable.

Après avoir rempli les données, le virement sera crédité sur la carte dans les 20 minutes. Les demandes remplies les jours ou heures non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant à partir de 9h00. Le client sera averti de créditer le virement sur la carte avec un SMS gratuit.

Après avoir reçu le virement sur la carte, le client peut encaisser le montant sans commission via environ 190 distributeurs automatiques de billets de VTB Arménie en drams ou dans 70 agences en devises étrangères.

De cette façon, on peut recevoir des transferts d’argent effectués par les systèmes internationaux de transfert d’argent suivants : Unistream, MoneyGram, Converstransfers, Intelexpress, TelCell et Best. La commission pour créditer le transfert d’argent sur une carte via les terminaux Telcell est de 100 drams dans les succursales de la Banque et de 300 drams via les terminaux Telcell à l’extérieur de la Banque.