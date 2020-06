Plus de 800 petites et moyennes entreprises en Arménie ont reçu des prêts bonifiés d’une valeur de 9 milliards de drams

Plus de 800 petites et moyennes entreprises en Arménie ont reçu des prêts à taux réduit de 9 milliards de drams, a déclaré le ministre de l’Economie Tigran Khachatryan.

Il a noté que l’un des objectifs du gouvernement était de rendre les entreprises arméniennes plus reconnaissables et, à cette fin, il a aidé bon nombre d’entre elles à présenter leurs produits et services lors de diverses expositions en 2019.

Selon lui, le gouvernement utilise également d’autres outils d’aide tels que exonération d’impôts et taxes, ajournement du paiement de la TVA, assistance aux start-ups, fourniture de garanties d’État pouvant aller jusqu’à 5 millions de drams pour attirer des prêts bonifiés.

Le ministre a souligné que les autorités font tout leur possible pour améliorer l’environnement des affaires et des investissements, ce qui, entre autres, améliorera les indices du pays dans les notations internationales, y compris dans le Doing Business.

Le gouvernement arménien, en général, a approuvé 19 programmes d’assistance pour contrer les conséquences économiques du coronavirus. Neuf sont conçus pour montrer l’aide à l’agriculture, au tourisme, aux PME, aux micro-entreprises, aux technologies de l’information et à d’autres industries et le reste à divers groupes de la population.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré que 51 800 entités commerciales et plus de 1,1 million de personnes avaient reçu 100,4 milliards de drams au titre d’aide.