L’Arménie envisage de passer au marquage électronique des marchandises importées

L’Arménie envisagera la possibilité d’une transition vers le marquage électronique des marchandises importées, a déclaré le ministre des Finances Atom Janjughazyan lors de l’audience sur la performance du budget du gouvernement 2019 à l’Assemblée nationale.

En Arménie, le marquage obligatoire des produits non alimentaires importés dans le pays est en vigueur. Il s’applique principalement à l’eau et aux jus, aux boissons alcoolisées et à faible teneur en alcool (bière, cocktails).

« Il est nécessaire d’évaluer dans quelle mesure cette étape était justifiée et quel résultat elle a conduit, quels volumes de chiffre d’affaires ont été enregistrés en conséquence, car cette étape visait spécifiquement à révéler un éventuel chiffre d’affaires fictif », a déclaré Atom Janjughazyan.

Il a déclaré que d’autres options d’étiquetage des produits, également par le biais d’un système électronique, sont également à l’étude.

« Peut-être que nous discuterons de la possibilité de créer un système électronique, ce qui, cependant, ne signifiera pas qu’il entraînera une baisse des coûts, il pourrait tout simplement être plus pratique pour les entrepreneurs en termes d’étiquetage des produits », a déclaré le ministre.

Selon lui, cette innovation peut accélérer la procédure, mais implique toujours certains coûts.

En 2019, le Comité des Recettes a alloué 4,5 milliards de drams, soit environ 20% de ses dépenses, à l’achat de marquages.