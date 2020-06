350 lits supplémentaires seront installés pour le traitement du Covid-19 en Arménie

L’Arménie continue de développer les capacités hospitalières au milieu de la propagation du Covid-19.

Le ministre de la Santé, Arsen Torosyan, a déclaré que 350 lits supplémentaires seront réservés pour le traitement du coronavirus à travers le pays.

S’exprimant lors d’un briefing quotidien hier Arsen Torosyan a déclaré que la première étape du renforcement des capacités a vu la mise en place de 2 000 lits et l’a qualifiée de « sans précédent » dans l’histoire de l’Arménie indépendante.

Le ministre a déclaré que le centre médical de Dilijan se joindra à la lutte contre le Covid-19 avec 55 lits réguliers et 5 lits en soins intensifs.

Le Centre médical de Spitak (100 lits), le Centre Médical Vedi (100 lits) et un département du Centre médicale de Martuni Medical (40 lits) seront également réservés au traitement des patients Covid-19.

Les capacités des hôpitaux d’Erevan sont également en cours d’extension, a déclaré Arsen Torosyan.

Il a informé que 403 patients sont dans un état grave, l’état d’un autre de 94 ans est critique.

« Le nombre semble stable ces derniers jours, ce qui est d’une part bon, mais en même temps, le nombre absolu est très élevé », a déclaré le ministre.

« Nous devons faire tout notre possible pour réduire le nombre de cas graves et critiques, et cela n’est possible qu’après une diminution du nombre total », a ajouté le responsable.

L’Arménie a jusqu’à présent confirmé 13 325 cas de coronavirus, 4 099 personnes se sont rétablies, le nombre de morts a atteint 211.