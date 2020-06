Le Conseil pan arménien de l’ouest des États-Unis appelle le gouverneur de Californie à libérer Hampig Sassounian

Le Conseil pan arménien de l’ouest des États-Unis, une coalition des 24 principales entités et organisations religieuses représentant un large éventail de la communauté arméno-américaine en Californie, a envoyé dimanche une lettre au gouverneur Gavin Newsom appelant à « une décision juste de libérer Hampig Harry Sassounian pour des raisons humanitaires. »

Le mois dernier, malgré la décision du conseil d’État d’accorder une libération conditionnelle à Hampig Sassounian, Gavin Newsom a choisi de lui refuser la possibilité d’être libéré de prison.

Vous trouverez ci-dessous le texte de la lettre du Conseil pan arménien envoyée à Gavin Newsom.

8 juin 2020

L’honorable Gavin Newsom

Gouverneur de l’État de Californie

1303 10th Street, Suite 1173

Sacramento, CA 95814

Cher gouverneur Newsom,

Le Conseil pan arménien de l’ouest des États-Unis, composé d’une coalition des 24 principales entités religieuses et organisations communautaires de Californie et représentant la plus grande communauté arménienne en dehors de la République d’Arménie, vous fait part de sa profonde déception par rapport à votre récente décision. infirmant la décision de la Commission des audiences de libération conditionnelle de l’État de Californie de libérer Hampig Harry Sassounian, un fils de la communauté arménienne, qui demande une libération conditionnelle après avoir purgé 38 ans de prison.

Comme le montrent l’histoire et les preuves, M. Sassounian purge une peine d’emprisonnement à perpétuité de 25 ans, qui a commencé en tant que jeune contrevenant à l’âge de 19 ans, pour son rôle dans l’assassinat du consul général de Turquie à Los Angeles en 1982. M. Sassounian a maintenant 57 ans et a purgé plus que la peine d’emprisonnement à perpétuité moyenne de 25 ans. Après avoir déterminé en 2017 qu’il avait établi sa réadaptation, la Commission des libérations conditionnelles de Californie lui avait accordé une libération conditionnelle, mais cette décision a été infirmée par le gouverneur de l’époque Jerry Brown. Votre Commission des libérations conditionnelles a mené sa propre enquête approfondie en 2019 et a convenu avec la Commission précédente que M. Sassounian était admissible à la libération.

Malheureusement, malgré ces conclusions précises et cohérentes des deux commissions des libérations conditionnelles, et pour des raisons qui nous sont inexplicables, vous avez choisi d’opposer votre veto à cette décision et de refuser sa libération conditionnelle.

Nous avons été particulièrement encouragés par le fait que vous avez, pendant de nombreuses années, entretenu une relation étroite avec notre communauté et que vous avez constamment démontré une profonde compréhension de notre histoire et des problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés. De nombreux chefs religieux de notre communauté et des représentants d’organisations de premier plan vous ont écrit des lettres soutenant sans équivoque l’appel de M. Sassounian à la libération conditionnelle, en vain. C’est pourquoi notre déception à l’égard de votre position dans l’affaire Sassounian est encore aggravée.

Nous tenons à vous informer que notre communauté est unie dans son appel à une décision juste de libérer Hampig Harry Sassounian pour des raisons humanitaires, à la lumière de son service pendant la majeure partie de sa vie en prison. Nous croyons fermement qu’il a expié son action et qu’il a payé un prix cher en punition. Les intérêts de la justice appellent à sa libération.

Nous sommes prêts à soutenir M. Sassounian dans tous les futurs appels à sa libération, et nous vous demandons de parvenir à un résultat juste et humanitaire lorsque l’affaire arrivera à nouveau à votre bureau dans un proche avenir.

Nous demandons également aux représentants de notre coalition de vous rencontrer dans les plus brefs délais afin de discuter de cette question importante en personne.

Cordialement,

Conseil pan arménien de l’ouest des États-Unis

Armenian Assembly of America

Armenian Bar Association

Armenian Catholic Eparchy of Our Lady of Nareg of North America

Armenian Democratic Liberal Party, Western District

Armenian General Benevolent Union, Western District

Armenian Evangelical Union of North America

Armenian Missionary Association of America

Armenian National Committee of America, Western Region

Armenian Relief Society of Western USA

Armenian Revolutionary Federation of Western USA

Armenian Society of Los Angeles

Armenian Youth Association of California

Armenian Youth Federation of Western USA

Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society of the Western USA

Homenetmen Western USA

Iraqi Armenian Family Association of Los Angeles

Kessab Educational Association

Organization of Istanbul Armenians

Service Employees International Union Local 721 – Armenian Caucus

Southern California Armenian Democrats

Tekeyan Cultural Association

Unified Young Armenians

Western Diocese of the Armenian Church of North America

Western Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America