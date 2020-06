La Fondation Aznavour montre son soutien au mouvement Black Lives Matter

La Fondation Aznavour s’est déclarée préoccupée par les violations des droits de l’homme et les inégalités raciales qui se produisent.

« De Paris à Erevan, de Sydney à New York : les gens continuent de soutenir le mouvement Black Lives Matter. La mort de George Floyd a amené des milliers de manifestants dans les rues de différents coins du monde. Les manifestants dénoncent non seulement la mort de Floyd, mais aussi d’autres cas de racisme et de brutalités policières », a déclaré la Fondation dans un communiqué.

« Notre co-fondateur et visionnaire Charles Aznavour s’est toujours battu pour les droits de l’homme et dans ses chansons, il faisait entendre la voix de ceux qui ne peuvent pas le faire à haute voix. Même à une époque où tout le monde ne parlait pas haut et fort sur des questions telles que le racisme, l’émigration, les LGBT, etc. Résister à l’injustice, la dénoncer sous toutes ses formes était ce en quoi croyait Charles Aznavour », a déclaré la Fondation.

« Nous sommes plus que sûrs que Charles Aznavour élèverait à nouveau la voix et se tiendrait à côté des manifestants s’il voyait cela se produire. Et en tant que Fondation qui garde son héritage vivant et continue de partager ses valeurs, nous condamnons toutes sortes de violations et appelons à la paix et à l’égalité pour TOUS. Nous vous entendons, nous sommes à vos côtés ! » conclut la Fondation.