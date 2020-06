Azadouhi Simonyan nommé conseillère des questions de la Diaspora auprès du président de l’Artsakh

Azadouhi Simonyan a été nommée conseillère des questions de la Diaspora auprès du président de la République de l’Artsakh. Azadouhi Simonyan est née le 27 mai 1991 dans le quartier arménien de Nor Djougha (Nouvelle Djoulfa) à Ispahan (Iran). Après des études à Ispahan elle s’installera en 2003 en compagnie de sa famille en Arménie. En 2008 elle terminera l’école Alexandre Chirvanzadé d’Erévan. Elle terminera également les études à l’école de musique Hekimyan à Erévan. En 2014 elle terminera l’académie de gestion avec spécialisation de la politique à Erévan. Elle occupera plusieurs fonctions dont celle d’attachée parlementaire à l’Assemblée nationale d’Arménie. Elle intégrera le personnel de la présidence de la République de l’Artsakh. Elle participa à de nombreuses conférences internationales aux Etats-Unis, en Autriche, Suède et Italie. Elle fut récompensée par la Médaille du Premier ministre de la République de l’Artsakh ainsi que d’autres prix en Artsakh et en Arménie.

Elle est mariée et mère d’une fille.

Krikor Amirzayan