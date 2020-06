Le Centre du patrimoine arménien a rouvert ses portes avec une exposition très « Greene »

Le week-end dernier, les 6 et 7 juin, le Centre du patrimoine arménien de Valence a rouvert ses portes. Une cinquantaine de personnes étaient au rendez-vous pour arpenter les espaces, dans le respect des gestes barrières, et avec le plaisir de renouer avec l’un des lieux culturels emblématiques de la ville.

Ce fut l’occasion de dévoiler l’exposition événement Empreintes, du photographe du reportage de guerre Stanley Greene. Ses clichés portent un regard à vif sur notre monde, constituant un témoignage hors du commun des conflits et événements qui ont laissé leur empreinte sur notre monde. À travers une centaine d’images issues de reportages majeurs, de la scène punk américaine aux grands conflits et événements qui ont marqué notre temps, l’exposition permet de redécouvrir la profondeur de son engagement et la force de son témoignage. Elle constitue une plongée dans le quotidien des populations qu’il a côtoyées, au plus près des survivants et des disparus. Ancien membre du groupe révolutionnaire The Black Panthers Party, Stanley Greene naît à New York en 1949. Il se lance dans la photographie après sa rencontre avec W. Eugène Smith, l’un des pionniers du photojournalisme. Il remportera d’ailleurs le prestigieux prix qui porte son nom en 2004 pour son reportage au long cours sur la guerre en Tchétchénie. Son travail a été récompensé par de nombreuses autres distinctions, jusqu’à son décès en 2017.

En amont de l’exposition (qui dure jusqu’au 30 décembre), le public a pu échanger avec Laure Piaton, directrice du CPA et commissaire de l’exposition, autour de visites-éclairages introductives permettant de présenter le travail et la biographie de Stanley Greene.

Les visiteurs ont également pu profiter de l’expositionLa frontière (In)Visible présentée jusqu’au 9 août - un voyage à la recherche de la frontière presque invisible qui sépare l’Irlande du Nord de la République d’Irlande -, redécouvrir l’exposition permanente Sur les pas des Arméniens de Valence et profiter de la fraicheur du patio, à l’ombre du jasmin nouvellement planté le long d’un des murs.

Les distances entre les visiteurs ont bien été respectées, le public a pu découvrir les espaces dans des conditions « presque » normales, et ont été élogieuses sur la qualité de l’accueil, qui a permis de laisser à disposition du public les éléments interactifs à manipuler (nettoyage effectué après chaque passage de visiteurs).

CPA (Centre du patrimoine arménien)

14 rue Louis Gallet à Valence (Drôme)

Contact : 04 75 80 13 00