Henrikh Mkhitaryan se dit impatient de rester à Rome pendant encore quelques années

Le milieu de terrain d’Arsenal, Henrikh Mkhitaryan, a avoué qu’il serait disposé à rester à Rome la saison prochaine.

« Bien sûr, je voudrais être à Rome la saison prochaine, et pas seulement la saison prochaine, [mais] pendant encore quelques années », a déclaré Henrikh Mkhitaryan à l’émission Futbol avec Grant Wahl .

Henrikh Mkhitaryan a déclaré qu’il aime Rome en tant que ville et les Romains en tant qu’équipe, et aimerait rester plus longtemps.

« Mais j’ai toujours un contrat avec Arsenal et ce n’est pas à moi. C’est à Arsenal et à l’AS Roma de décider s’ils accepteront les conditions des frais de transfert. Donc, ma pensée est de m’entraîner dur, de jouer dur et d’attendre avec impatience ce qui va se passer », a déclaré l’Arménien.

« Si ce n’est pas à Rome, je vais retourner jouer pour Arsenal, sinon, je vais rester ici et jouer pour la Roma », a-t-il déclaré.

Le confinement ayant été assoupli, Henrikh Mkhitaryan attend avec impatience le premier match. « Je pense que tout le monde a faim de jouer », a-t-il dit.

« Bien sûr, ça ne va pas être comme avant, mais nous devons faire de notre mieux, nous devons bien nous comporter et aller de l’avant ».

Le joueur de 31 ans est actuellement prêté au club italien et il a impressionné pendant son séjour en Serie A.

L’AS Roma souhaite garder Mkhitaryan, idéalement sous la forme d’un prêt pour une autre saison.