Dans le Championnat d’Arménie de Premier groupe Sevan s’est imposé sur Pyunik-2 Erévan (5-2) et Lokomotiv sur Ani (5-1)

Lors de la 24e journée du Championnat d’Arménie de Premier groupe lundi 8 juin au stade de Tsoraghpuyr, Sevan s’est imposé 5-2 face à Pyunik-2 Erévan. Les 5 buts de Sevan furent inscrits en première partie de jeu. Avec un doublé des frères Hagop Loretsyan et Aram Loretsyan ainsi qu’un autre but de Mher Sahakyan.

Dans l’autre match, Lokomotiv s’est imposé face à Ani sur le score de 5-1. La rencontre se jouait au stade de Pyunik à Erévan. Les buts de Lokomotiv furent inscrits par Karapet Manoukyan qui marqua deux fois, Artem Polipenko, Maxim Priadoun et Dmitro Kopitov.

Le 3e match qui devait se dérouler au stade municipal d’Abovian entre Torpedo et Van fut reporté à aujourd’hui 9 juin à 17 heures. Le match West Armenia et Ararat-2 se déroulera également aujourd’hui 9 juin à 16h45 au stade de Tsoraghpuyr.

Krikor Amirzayan