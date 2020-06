Nikol Pachinian et sa famille sont guéris du coronavirus

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ainsi que sa famille sont guéris du coronavirus. En confinement, Nikol Pachinian a posté une photo avec sa femme Anna Akobyan et leurs trois filles, son fils étant toujours au service militaire.

« Chers compatriotes, nous avons juste reçu les résultats du second test des membres de notre famille. Tous ces résultats indiquent que nous en sommes plus infectés, hier également les résultats étaient négatifs » a écrit le Premier ministre arménien sur sa page facebook. Il a ajouté « bien évidemment la fin de la durée de contamination et les conditions, nous devons voir de près. Mais l’important à l’heure actuelle est que nous tous, nous sommes en bonne santé et sommes immunisés. Je remercie pour tous les soutiens qui vous avez bien voulu nous transmettre. Je retourne travailler » a écrit Nikol Pachinian.

Krikor Amirzayan