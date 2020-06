Profanation des tombes arméniennes près de l’église arméniennes Sourp Krikor Loussavoritch du village de Goman dans la région du Djavakhk (Géorgie)

Des inconnus ont profané les tombes arméniennes se situant dans l’espace de la cour de la chapelle arménienne Sourp Krikor Lossavoritch (Saint Grégoire l’Illuminateur) du village de Goman dans la région arménienne du Djavakhk en Géorgie. La nouvelle est rapportée par l’agence Sputnik Gruzia (Sputnik Géorgie) sur des éléments fournis par le Fonds national géorgien de défense et de protection du patrimoine national.

Dans un communiqué ce dernier indique que des « traces d’engins lourds dans la cour sont visible des trois côtés de l’église Sourp Krikor Loussavoritch, à l’ouest, au sud et à l’est. Les tombes sont dégradées et les os humains sont disséminés sur la terre. L’entrée et le mur extérieur de l’espace abritant l’église sont également partiellement détruits » i. La police géorgienne de la région à forte densité arménienne du Djavakhk rechercher les auteurs de ces profanations afin de voir leur mobile.

Krikor Amirzayan