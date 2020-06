Deux journalistes arrêtés pour « espionnage »

Istanbul, 8 juin 2020 (AFP) - Deux journalistes de médias d’opposition en

Turquie ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête pour "espionnage politique

et militaire", a rapporté lundi l’agence étatique Anadolu.

Ismail Dukel, représentant de Tele1 TV à Ankara et Muyesser Yildiz,

coordinatrice du site d’information en ligne OdaTV dans la capitale turque,

sont en cours d’interrogatoire par la police anti-terroriste, selon Anadolu.

Le rédacteur en chef de Tele1, Merdan Yanardag, a confirmé ces arrestations

sur Twitter, y voyant une tentative des autorités d’"adresser un ultimatum aux

médias".

Anadolu n’a pas fourni plus de précision sur les raisons de leur

arrestation, mais le journal progouvernemental Sabah a affirmé qu’ils étaient

soupçonnés de faire fuiter des informations sur l’implication de la Turquie en

Libye et en Syrie « à des fins d’espionnage militaire ».

Il est reproché à M. Yildiz, d’OdaTV, de s’être entretenu au téléphone avec

un membre des forces armées, lui aussi arrêté, au sujet des plans militaires

turcs en Libye, où la Turquie soutient les forces du gouvernement de Tripoli

reconnu par la communauté internationale.

En mars, deux journalistes d’OdaTV avaient été écroués et risquent jusqu’à

neuf ans de prison pour avoir écrit un article sur les funérailles d’un

présumé agent des services de renseignement tué en Libye.

La Turquie est régulièrement accusée par les ONG de porter atteinte à la

liberté de la presse en arrêtant des journalistes et en fermant des médias.

Le pays est classé à la 157e position sur 180 à l’index de la liberté de

la presse publié par Reporters sans frontières.