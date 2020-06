Le CCAF solidaire de l’appel de SOS racisme

Le bureau national du CCAF a exprimé sa solidarité envers l’appel de SOS Racisme pour un rassemblement mardi 9 juin à 18h, sur la Place de la République.

Pour SOS, la présence à ce rassemblement manifestera un hommage à George Floyd, dira notre solidarité à celles et ceux qui se battent contre le racisme aux États-Unis et incarnera notre refus, en France, du racisme dans la police et dans tout autre secteur de la société. À cette occasion, 8’46’’ de silence seront observées, durée pendant laquelle le genou du meurtrier de George Floyd a écrasé le cou de ce dernier. Quelques brèves prises de parole auront ensuite lieu.

Les organisateurs demandent aux participants de venir avec un masque et les règles de sécurité sanitaire seront rappelées sur place.

Voici le lien de l’event Facebook pour le rassemblement à Paris : https://www.facebook.com/events/1388426558028449/