Maison de la Culture Arménienne de Grenoble et du Dauphiné communique

Récapitulatif des manifestations développées sur Internet par la MCAGD pendant la période du 16 mars au 11 mai 2020 - Գրենոբլի և Դոֆինեի Հայկական մշակույթի տան առաջարկած միջոցառումները համացանցում 2020թ․ մարտի 16-ից մայիսի 11-ը ընկած ժամանակահատվածում

Dans le cadre de la commémoration du Génocide des Arméniens et en absence de présence physique imposé par la préfecture

Printemps d’Arménie (du 18 au 24 avril inclus) programme culturel élaboré sur Facebook par des membres de la MCAGD et du collectif, jeunes et moins jeunes avec chaque jour un thème différent en hommage aux 3 poètes martyrs Rouben Sévak, Siamanto et Daniel Varoujan (pour visionner allez sur le lien https://mcagd.com/category/actu)

Les écrans noirs, le jour du 24 avril anniversaire du génocide : Interventions et messages individuels porteur de symbolique

Mise en place sur la façade de la MCAGD d’une banderole rappelant la date du génocide et remerciant tous les acteurs qui ont oeuvrés pour assurer un service de survie à la population grenobloise.

Et puis informations régulières par email par la commission culturelle

Emissions, films documentaires, concerts diffusés sur les chaînes Toute l’histoire et ARTE

« Le spectre arménien de 1915 »

« Aghet - 1915, le génocide arménien »

« Du fond de l’âme - voyage dans le paysage musical d’Arménie »

« Sans retour possible » (film de Jacques Kebadian et Serge Avedikian)

« Légende d’Arménie » (concert)

« Le violon du diable - Ara Malikian »

« Turquie, nation impossible »

Հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման շրջանակներում և մարզպետարանի կողմից պարտադրված ֆիզիկական ներկայության արգելման պայմաններում

Հայկական գարուն (ապրիլի 18-ից 24-ը ներառյալ) - Հայկական մշակույթի տան և հայկական այլ ասոցիացիաների անդամների կողմից իրականացված մշակութային նախագիծ ֆեյսբուքյան տիրույթում՝ երիտասարդների և պատանիների մասնակցությամբ։ Ամեն օր տարբեր թեմաներ՝ նվիրված հայ 3 բանաստեղծներ Ռուբեն Սևակի, Սիամանթոյի և Դանիել Վարուժանի հիշատակին

(դիտելու համար այցելեք հետևյալ հղմամբ

https://mcagd.com/category/actu)։

Սև էկրան ապրիլի 24-ին՝ Ցեղասպանության տարելիցի օրը - սոցիալական ցանցերում անհատական ուղիղ եթերներ սգո խորհրդանիշ գույնի ուղեկցությամբ։

Հայկական մշակույթի տան ճակատային մասում Ցեղասպանության տարեթիվը հիշեցնող և գրենոբլաբնակների առողջության մասին հոգ տանող բոլոր պատասխանատուներին ուղղված շնորհակալական խոսք կրող պաստառի տեղադրում։

Այնուհետև Մշակույթի հանձնաժողովի կանոնավոր հրապարակումները՝ հեռուստահաղորդումներ, վավերագրական ֆիլմեր, համերգներ, որոնք հնարավոր էր դիտել Toute l’histoire և ARTE հեռուստաալիքներով։

« 1915թ. հայկական սպեկտրը »

« Աղետ - 1915, Հայոց ցեղասպանությունը »

« Հոգու խորքից. ճանապարհորդություն դեպի հայկական երաժշտության աշխարհ »

« Առանց վերադարձի հնարավորության » (Ժակ Կեբադյանի և Սերժ Ավեդիքյանի ֆիլմը)

« Հայկական առասպել » (համերգ)

« Սատանայի ջութակը՝ Արա Մալիքյան »

« Թուրքիան՝ ազգի նկարագիր »