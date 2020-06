Le président de la République d’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a reçu une délégation conduite par le ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures de la République d’Arménie, Suren Papikyan.

La ministre de l’Administration territoriale et du Développement de la République d’Artsakh Zhirayr Mirzoyan et le ministre de l’Agriculture Ashot Bakhshiyan ont assisté à la réunion.

Accueillant les invités, le président Harutyunyan a noté que toutes les conditions étaient réunies pour résoudre les problèmes communs de sécurité alimentaire. Il s’est dit convaincu que tous les programmes envisagés deviendront réalité grâce à une coopération étroite avec le Gouvernement de la République d’Arménie. « En raison du nouveau coronavirus, nos nombreux compatriotes ont été privés de la possibilité de travailler à l’étranger. Je pense que nos efforts à ce stade contribueront grandement à créer des lieux de travail stables pour nos compatriotes du pays », a souligné Arayik Harutyunyan.

Exprimant sa gratitude au Président pour son accueil chaleureux, Suren Papikyan a souligné la discussion des problèmes identifiés et s’est déclaré prêt à prendre des mesures pour une solution globale de ces problèmes dès que possible.

Par la suite, le ministre de l’Administration territoriale et du Développement de la République d’Artsakh, Zhirayr Mirzoyan, a présenté aux participants une présentation sur les ressources en eau à des fins d’irrigation. Du fait de l’utilisation de ces ressources, 50 000 hectares de terres en Artsakh seront irrigués de manière stable et sur 10 000 hectares il est prévu de créer de nouveaux jardins. Selon le ministre, les zones restantes seront utilisées à des fins de terrain, avec l’application d’un principe de rotation des cultures, cultivant des céréales, des graines oléagineuses, des légumineuses et des céréales, augmentant considérablement le niveau de sécurité alimentaire en Artsakh et en Arménie.