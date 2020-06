La police azerbaïdjanaise disperse des étudiants appelant à l’allégement des frais de scolarité suite à la pandémie de COVID-19

La police de Bakou a dispersé un petit groupe d’étudiants qui se sont rassemblés devant le ministère de l’Éducation pour demander que les examens soient annulés et les frais de scolarité réduits en raison de la pandémie de COVID-19.

Une dizaine d’étudiants s’étaient réunis pour soumettre un appel au ministère au nom des étudiants de tout le pays. Après que trois d’entre eux ont été admis dans le bâtiment et ont parlé avec des responsables, la police est entrée et les a dispersés.

Dans leur description de l’ événement , les organisateurs ont appelé les étudiants à se réunir « sans violer les exigences de quarantaine ». Ils ont dit que l’événement ne serait pas une protestation, mais « juste un appel ».

L’un des organisateurs de l’initiative, Rustam Ismayilbayli, a été condamné à 15 jours de détention administrative pour avoir désobéi à la police et violé la quarantaine. Six autres personnes ont été arrêtées et condamnées à une amende comprise entre 100 manat et 200 manat (60 $ - 120 $) pour violation de quarantaine.

Deux militants sont revenus le lendemain pour protester contre la détention et les amendes et ont de nouveau été emmenés par la police.

Le département de police de Bakou a déclaré avoir empêché « une tentative de violer la distanciation sociale ».

Plusieurs des étudiants présents ont déclaré à OC Media que l’action n’était pas une protestation et qu’ils voulaient seulement montrer que leur appel avait le soutien d’autres étudiants.

Vugar Mirzabayov, un étudiant de 3e année à l’Université d’État de Bakou, a déclaré à OC Media qu’ils avaient veillé à ce que les personnes rassemblées maintiennent une distance entre elles.

L’événement était organisé par le groupe étudiant Telebe Telebi (« la demande des étudiants »).

Mirzabayov a déclaré que ses demandes incluaient l’annulation des examens du deuxième semestre cette année ainsi que les frais de scolarité pour le semestre.

Il a ajouté qu’ils avaient également demandé au ministère de restituer l’argent pour le deuxième semestre aux étudiants qui avaient payé à l’avance.

Dans leur description de l’événement, les organisateurs ont fait valoir que les cours en ligne n’étaient disponibles que depuis avril et n’étaient pas accessibles à tous les étudiants.

« Des milliers d’étudiants de différentes universités sont maintenant dans une situation difficile en raison de la demande de frais de scolarité », ont-ils déclaré.

Zarifa Novruzova, une étudiante de 4e année à l’Université des langues d’Azerbaïdjan qui faisait partie des trois étudiants admis au ministère pour parler avec des responsables, avec Rustam Ismayilbayli et Allahverdi Hasanov.

« Nous y avons passé environ 20 minutes et ils [les fonctionnaires] ont agi comme s’ils nous écoutaient », a déclaré Novruzova à OC Media.

« Ils nous ont donné un formulaire de demande pour noter nos noms et prénoms », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’ils avaient insisté sur le fait que la demande ne concernait pas eux-mêmes mais « des milliers d’étudiants ».

« D’ailleurs, Rustam Ismayilbayli étudie gratuitement », a-t-elle déclaré.

La militante Gulnara Mehdiyeva a organisé une manifestation devant le ministère de l’Éducation contre la détention de Rustambayli et les amendes infligées aux six autres. Elle a été rejointe par une autre militante, Rabiyya Mammadova.

« J’ai honte du ministère de l’Éducation. Ce qu’ils ont fait, démontrant leur peur de 3-5 étudiants et les livrant à la police, est juste une honte. En tant que citoyen azerbaïdjanais, je ressens de la honte pour eux et je suis venu ici pour exprimer ma honte », a déclaré Mehdiyeva aux journalistes réunis.