Revue de la presse arménienne du 3 juin 2020

10524 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 10524 cas de coronavirus dans le pays dont 3454 ont été guéris et 170 patients sont décédés.

Pachinian : le plus grand problème est le non-respect des règles antiépidémiques/ Selon Nikol Pachinian, la situation liée au coronavirus en Arménie prend de l’ampleur et le plus grand problème est le non-respect des règles antiépidémiques. Le Premier ministre a révélé que les autorités sanitaires lui demandent instamment de réimposer un confinement national afin d’arrêter la propagation accélérée du coronavirus dans le pays. Pachinian n’a pas exclu une telle mesure, mais a exprimé de sérieuses réserves à ce sujet, affirmant qu’elle pourrait avoir des conséquences socio-économiques « très graves, voire désastreuses ».

Pachinian appelle les citoyens à lui envoyer des photos ou des vidéos des violations des règles antiépidémiques/ La presse rend compte de la publication Facebook de Nikol Pachinian dans laquelle il appelle les citoyens à prendre des photos ou à filmer les violations des règles antiépidémiques et à les publier sur sa page Facebook, en indiquant « de manière aussi précise et spécifique que possible » le lieu et la date de la violation et les personnes physiques et morales liées à la violation. Ainsi, depuis hier soir, Pachinian publie des photos de divers événements massifs et des regroupements de citoyens ayant violé les règles antiépidémiques. L’opinion des utilisateurs de Facebook sur cette démarche est partagée. Selon certains utilisateurs un Premier ministre ne devrait pas faire de choses pareilles, d’autres s’interrogent sur la pertinence de ces publications, une autre partie s’inquiète de la violation de la vie privée.

Tous les transporteurs arméniens interdits de vol dans l’UE/ Le 2 juin la Commission européenne a mis à jour la liste de sécurité aérienne de l’UE en interdisant à toutes les compagnies aériennes enregistrées en Arménie de voler dans l’UE (sauf pour l’évacuation des citoyens, les vols à des fins humanitaires et médicales), car les compagnies aériennes arméniennes ne répondent pas aux normes de sécurité internationales. Ainsi les restrictions opérationnelles ont été imposées aux compagnies aériennes Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia et Skyball.

Les autorités arméniennes ont félicité leur homologues italiens à l’occasion de la Fête nationale de l’Italie/Nikol Pachinian a adressé un message de félicitations au Premier ministre italien à l’occasion de la Fête nationale du pays. Le Président Armen Sarkissian a également félicité le Président de l’Italie.

La Banque asiatique de développement et les réseaux électriques d’Arménie signent un prêt de 20 millions de dollars de soutien au fonds de roulement/ La presse indique que la Banque asiatique de développement et les réseaux électriques d’Arménie ont signé un prêt de 20 millions de dollars pour un fonds de roulement destiné à assurer un approvisionnement vital en énergie alors que le pays gère l’impact de la pandémie COVID-19.

Les troupes arméniennes participeront au défilé militaire à Moscou/ Selon le Ministère de la Défense, Les troupes arméniennes défileront lors du prochain défilé militaire qui se tiendra à Moscou le 24 juin dans le cadre des célébrations officielles du 75e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre Patriotique.

