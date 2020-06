Revue de la presse arménienne du 2 juin 2020

10009 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 10009 cas de coronavirus dans le pays dont 3427 ont été guéris et 158 patients sont décédés.

Les premiers tests de COVID-19 fabriqués en Arménie seront envoyés aux médecins le 2 juin/ Le vice-premier ministre, le Commandant, Tigran Avinian, a déclaré que la production locale de kits de test pour le coronavirus avait démarré et que le Centre national de contrôle et de prévention des maladies les obtiendrait le 2 juin. Il est estimé que l’Institut de Biologie Moléculaire peut produire 3000 à 5000 tests par jour.

La communication aérienne serait rétablie à la mi-juillet/ Tigran Avinian a déclaré que le gouvernement discuterait des questions relatives au secteur du tourisme et, selon lui, il est supposé que la communication aérienne serait rétablie à la mi-juillet.

La Géorgie n’ouvrira pas sa frontière aux touristes arméniens/ Citant la presse géorgienne, la presse locale rend compte de la déclaration du Directeur du Centre national de contrôle des maladies de Géorgie, Amiran Gamkrelidze, selon laquelle la Géorgie ne peut pas ouvrir la frontière aux touristes provenant de pays où le coronavirus est très répandu, dont l’Arménie. Rappelons que la Géorgie ouvrira ses frontières aux touristes le 1er juillet.

Entretien téléphonique entre Nikol Pachinian et Vladimir Poutine/ La presse rend compte de l’entretien téléphonique entre Nikol Pachinian et le Président russe, Vladimir Poutine. Le président russe a félicité Pachinian à l’occasion de son 45e anniversaire et lui a proposé l’aide de la Russie pour les efforts en cours visant à arrêter la propagation du coronavirus en Arménie. Poutine a souhaité au Premier ministre un prompt rétablissement du coronavirus. Les parties ont discuté des questions de coopération entre les Ministères de la Santé des deux pays. Poutine a invité Pachinian à prendre part au défilé militaire qui se tiendra à Moscou le 24 juin dans le cadre des célébrations officielles du 75e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre Patriotique. Pachinian a exprimé l’espoir qu’il se remette du virus d’ici là pour y participer.

Ministère de la Défense : la partie arménienne n’attaque jamais en premier et ne fait que répondre aux actions et aux provocations du rival/ La presse rend compte de la déclaration de la porte-parole du Ministère de la Défense selon laquelle la partie arménienne n’attaque jamais en premier et ne fait que répondre aux actions et aux provocations du rival. Cette déclaration intervient après que des images montrant des équipements militaires azerbaïdjanais en train de brûler, supposément dans la section du Nakhitchevan de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, aient été diffusées sur les médias sociaux. Certains médias arméniens ont cité des sources indiquant qu’un véhicule transportant des militaires azerbaïdjanais avait été détruit à la section mentionnée de la frontière commune. La porte-parole a cependant déclaré que la situation sur la frontière de Nakhitchevan était stable.

L’opposition rejette le projet de loi sur l’annulation des référendums, mais le projet passe en première lecture/Malgré les fortes objections des représentants des deux partis parlementaires d’opposition, le Parlement a adopté en première lecture le projet de loi soutenu par le gouvernement qui permettra aux autorités d’annuler officiellement les référendums (cf. revue du 28 mai au 1er juin 2020). L’opposition a rejeté le projet de loi comme étant inconstitutionnel, en insistant sur le fait que la Constitution arménienne ne permet pas au Parlement d’annuler un vote déjà prévu. Il n’est toutefois pas encore clair si les deux partis d’opposition demanderont à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la conformité du projet de loi à la Constitution. La presse rappelle que les deux partis détiennent suffisamment de sièges au Parlement pour faire un tel recours.

La Commission de régulation des services publics n’approuvera pas entièrement la pétition de « Gazprom Armenia » visant à augmenter les prix du gaz naturel/ La Commission de régulation des services publics n’approuvera pas entièrement la pétition de l’opérateur de gaz « Gazprom Armenia » visant à augmenter les prix du gaz naturel dans le pays. La Commission a demandé à « Gazprom Armenia » de revoir à la baisse ses projets d’augmentation de 11 % en moyenne des prix de détail du gaz naturel et de se contenter de hausses de prix plus modestes qui seraient en moyenne de 4,6 %. Le tarif du gaz naturel n’augmenterait donc pas pour les abonnés résidentiels et les tarifs actuels pour les personnes socialement vulnérables seraient également maintenus. Toutefois, selon les calculs présentés, le prix du gaz naturel pourrait augmenter dans une certaine mesure pour les personnes travaillant dans l’agriculture.

Ambassadeur d’Arménie en Iran : la construction de la troisième ligne électrique à haute tension sera achevée dans l’année/ La presse rend compte de l’entretien entre l’Ambassadeur d’Arménie en Iran, Artashes Tumanyan, et le Ministre iranien du pétrole, Bijan Zangeneh. L’ambassadeur Tumanyan a noté que la construction de la troisième ligne électrique à haute tension sera achevée dans l’année. Celle-ci permettrait d’utiliser pleinement la capacité du gazoduc Iran-Arménie en augmentant plusieurs fois la quantité de gaz naturel importé en Arménie depuis l’Iran et d’électricité importée en Iran depuis l’Arménie.

Messages de félicitations à l’occasion de l’anniversaire de Pachinian/ A l’occasion de son anniversaire, Nikol Pachinian a reçu un nombre de messages de félicitions de la part de ses collègues étrangers. La presse rend compte des félicitations du Président russe, Vladimir Poutine, du Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, de la Présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matviyenko, du Premier ministre de Géorgie, Giorgi Gakharia, du Président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, du premier Président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, du Président de la Lituanie, Gitanas Nausėda, du Secrétaire général de l’OTSC, Stanislav Zaas, du Secrétaire général de l’Assemblée interparlementaire de la CEI, Dmitry Kobitski, etc.

Visioconférence entre Zohrab Mnatsakanyan et Wendy Morton/ La presse indique qu’à l’initiative de la partie britannique, le Ministre des Affaires étrangères d’Arménie, Zohrab Mnatsakanyan, et la Ministre britannique du voisinage européen et des Amériques, Wendy Morton, ont tenu une visioconférence. Les deux parties se sont déclarées prêtes à prendre des mesures pratiques pour donner un nouvel élan aux relations entre l’Arménie et le Royaume-Uni et approfondir encore la coopération bilatérale, notamment par la promotion du dialogue politique à différents niveaux, des relations commerciales et économiques, ainsi que des contacts interpersonnels. Les parties ont abordé un certain nombre de questions d’ordre régional et international. Le ministre Mnatsakanyan a informé son interlocuteur de la position de principe et des approches de l’Arménie concernant le processus de paix du Haut-Karabakh.

L’Arménie interdit l’utilisation d’antibiotiques comme complément de fourrage/ Le Parlement a adopté en dernière lecture le projet de loi sur les amendements à la législation réglementant l’utilisation des antibiotiques comme complément de fourrage dans le secteur de l’élevage en Arménie. Ainsi, l’utilisation d’antibiotiques comme complément de fourrage a été interdit.

Procureur général : la mortalité des militaires du Karabakh et de l’Arménie a diminué en 2019/ Selon le procureur général d’Arménie, Artur Davtyan, en 2019, le nombre de décès militaires en Arménie et dans le Karabakh est passé de 63 à 49 dont 20 étaient liés au service militaire et les 29 ont eu lieu dans des circonstances non liées au service militaire. D’après lui, le nombre de décès dus aux tirs de la partie azerbaïdjanaise a presque diminué de moitié, le nombre de suicides - y compris les cas de suicides provoqués - a diminué d’un tiers. Davtyan a souligné qu’en 2020 la lutte contre la sous-culture criminelle dans l’armée est l’une des priorités de la police militaire.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France