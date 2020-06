Nikol Pashinyan :« « La discipline budgétaire devrait être l’expression de la volonté d’un citoyen d’avoir un État » »

Le 5 juin le Premier ministre Nikol Pashinyan a participé à la discussion du rapport sur l’exécution du budget de l’État pour 2019 lors de la séance commune des commissions permanentes de l’Assemblée nationale en ligne.

Nikol Pashinyan a prononcé un discours dans lequel il a notamment déclaré :

« Monsieur Président de l’Assemblée nationale,

Vice-présidents,

Monsieur le Président de la Commission permanente des finances et des affaires budgétaires de l’Assemblée nationale,

Présidents des commissions permanentes,

Députés de l’Assemblée nationale,

Membres du gouvernement,

Nous entamons les discussions parlementaires sur le rapport sur l’exécution du budget de la République d’Arménie pour 2019.

Je voudrais dire que 2019 a été une année historique pour la République d’Arménie en termes de budget, car le gouvernement de la République d’Arménie a réussi à générer des recettes fiscales de 104 milliards de drams de plus que prévu. Dans le même temps, 62 milliards de drams de ce montant sont devenus des recettes du budget de l’État, et la dette de taxe sur la valeur ajoutée, le débit, qui a été formé avant le 1er janvier 2017, a été remboursée pour environ 42 milliards de drams, et je pense que c’était un événement historique. On sait déjà qu’en 2019, il y a eu une croissance économique sans précédent de 7,6% au cours des 12 dernières années, nous avions un ratio impôts / PIB de 22,35%, soit 1,6 point de pourcentage supérieur au projected 1,4 point de pourcentage prévu, le chiffre correspondant pour 2018. Et comme il s’est avéré que nous discutons de l’exécution de ce budget dans les conditions de la démission du président du Comité des recettes publiques David Ananian, puisque M. Ananyan quittera ce poste, je voudrais saisir cette occasion pour le remercier du travail accompli jusqu’à présent. Je pense qu’il y aura de nouveaux changements dans le Comité des recettes publiques et dans le système en général dans un proche avenir, et nous espérons que ces changements de fond, qui ont commencé pendant le mandat de M. Ananian, vont s’approfondir et devenir plus complets.

Chers collègues,

J’ai parlé de l’année budgétaire historique et hier, alors que je me préparais pour le discours d’aujourd’hui, j’ai remarqué que notre gouvernement n’a pas eu la chance d’avoir une année non historique, ou plutôt, que notre gouvernement a la possibilité de fonctionner pendant des années historiques ou de faire des années historiques. .

L’année 2018 a été historique avec la Révolution de velours en Arménie, ainsi qu’avec les élections parlementaires sans précédent dans l’histoire de l’Arménie grâce à son niveau de démocratie. L’année 2019 a été historique en termes d’activité économique, de rôle du citoyen et de l’individu dans le développement de l’économie. 2020 est au moins historique en raison de l’épidémie de coronavirus. Il est clair que cette année nous aurons certains problèmes économiques, il est clair que cette année nous aurons des problèmes dues par l’épidémie, mais je vous conseillerais de ne pas vous précipiter dans la recherche sur ce que sera 2020, car je pense que cette période de coronavirus vient de commencer, on ne sait toujours pas combien de temps cela prendra et les résultats, même pour résumer les pertes, sont trop tôt.

Mais je veux revenir sur le concept que nous avions initialement adopté dans le contexte de l’exécution budgétaire, que nous appelons « Crise comme une opportunité ». Parce que je pense que ces jours-ci, un processus de réévaluation en profondeur a lieu en République d’Arménie, et que ce processus de réévaluation en profondeur est lié aux relations entre l’État et les individus. Aujourd’hui, nous faisons face, voyons, étudions les relations entre l’individu et l’ordre public, la relation entre chacun de nous et l’ordre public, et, en fait, nous sommes confrontés à la question suivante. Comment percevons-nous notre État ? Percevons-nous notre État comme formulé dans les manuels d’histoire comme un outil de violence, ou percevons-nous toujours notre État national, la République d’Arménie, comme l’expression de notre volonté d’avoir un État ?

C’est une question très importante et conceptuelle, et je pense que maintenant, à la suite de cette épidémie, mais aussi en conséquence, nous devons réévaluer les relations entre notre État et les individus, car, selon l’ancienne perception, les lois sont écrites par les autorités pour nous garder sous contrôle : Selon la nouvelle perception, nous devons tous créer les lois dans leur ensemble, les règles de coexistence, comme un accord sur la façon dont nous allons vivre et interagir les uns avec les autres. Et il est clair que lorsque je dis que nous créons tous les lois, je veux dire que nous le faisons à travers les outils institutionnels qui se forment par la libre expression de notre volonté. Le peuple élit librement le Parlement, le Parlement crée des lois, le Gouvernement applique ces lois. Et je veux croire que c’est maintenant une époque révolutionnaire en Arménie, car pendant la Révolution de 2018, nous avons réévalué et transformé nos relations vers nos libertés et nos droits. Pendant l’épidémie, nous devons réévaluer notre attitude envers la discipline et nos responsabilités civiques en général. À cet égard, le budget de l’État revêt une importance particulière, et la perception politique et civique du budget de l’État revêt une importance particulière.

Aujourd’hui, je ne veux pas trop concentrer sur la logique numérique et les indicateurs du budget, car j’ai eu l’occasion d’en parler à plusieurs reprises, y compris au Parlement, et y compris avec des membres de notre gouvernement, les chefs de département présenteront ces indicateurs. Je veux parler du contexte politique et civique du budget, je veux croire que nous avions une ancienne perception du budget et maintenant nous devons créer une nouvelle perception du budget. L’ancienne perception du budget par les citoyens est la suivante. Le budget est adopté par les autorités afin de prendre une partie de l’argent que nous gagnons, de nous voler. La nouvelle perception du budget devrait être la suivante : le budget de l’État est notre porte-monnaie commune, que nous formons ensemble pour répondre à nos besoins communs. Et, à mon avis, la formule pour les anciennes et les nouvelles perceptions du budget est clairement la frontière qui sépare le peuple d’État du peuple non étatique ou du peuple qui a la volonté d’avoir un État, le peuple qui n’a pas la volonté d’avoir un État, et je suis sûr que nous allons dans cette direction, bien sûr.

Dans ce contexte, je voudrais dire que, quelle que soit la manière dont j’évalue 2019 en termes de budget, sur la base d’indicateurs numériques historiques et spécifiques, nous devons tous noter que, néanmoins, en 2019, nous n’avons pas collecté tout le potentiel ou n’avons pas budgétisé tout le potentiel dans le budget, qui existe à la fois théoriquement et réellement. Selon diverses évaluations, il existe une énorme économie souterraine en Arménie, et il existe même des estimations selon lesquelles le potentiel de recouvrement budgétaire pourrait être plus élevé, par exemple 400 milliards de drams. En fait, je pense que c’est là qu’intervient le changement de pensée. La bureaucratie, bien sûr, est très importante, la discipline est également très importante, mais je tiens à souligner notre idéologie, ma perception personnelle que la discipline ne devrait pas être le résultat du recours à la force et à la coercition, bien qu’il soit évident que dans certains cas, cet outil est inévitable, mais psychologiquement et philosophiquement pour le peuple de l’État. La discipline, y compris la discipline budgétaire, devrait être l’expression de la volonté d’un citoyen d’avoir un État.

Parce que, je le répète, quel est le budget de l’État ? Le budget de l’État est la sécurité. Les citoyens de la République d’Arménie ne peuvent pas assurer la sécurité de chacun d’eux, de leur famille. C’est pourquoi nous payons au budget de l’État afin que nous puissions assurer notre sécurité globale et collective avec cet argent et ces dépenses. D’accord, il serait illogique si nous nous attendions à ce que chaque famille prenne une partie de notre frontière nationale et protège ces frontières avec les membres de la famille. C’est pourquoi nous effectuons des paiements d’impôts afin que le gouvernement puisse répondre à nos besoins généraux. Dans le même temps, je voudrais souligner que ce besoin est courant, indépendamment du statut social, de l’appartenance à un parti, de la profession, de l’âge, de l’état de santé. De la même manière, si quelqu’un veut passer d’un point A à un point B en République d’Arménie, en supposant conventionnellement qu’il vienne de Svan à Erevan, il serait illogique pour chaque personne qui déménage ou chaque famille de construire sa propre voie. Premièrement, ce n’est pas possible, et deuxièmement, ce serait très inefficace. C’est pourquoi nous effectuons des paiements ensemble afin de pouvoir construire notre chemin commun à partir de notre portefeuille commun, qui est notre budget de l’État. De la même manière, notre système éducatif, l’état de droit, etc.

Il est très important que l’attitude envers le budget et l’ordre public change. J’espère que ce processus a commencé en 2019, même si je sais que des dizaines voire des centaines de milliers de personnes en 2019, malgré de notre révolution et les appels du gouvernement, ont continué à ne pas exiger de tickets de caisse, etc. Mais je veux que nous examinions les discussions budgétaires, y compris les débats parlementaires, non seulement dans la logique des recettes et des dépenses comptables, mais aussi dans un contexte politique très important, car pour moi le budget et l’attitude envers le budget sont la réponse à la question suivante. Le peuple arménien, les citoyens de la République d’Arménie ont-ils la volonté d’avoir un État ? Parce que le budget de l’État est l’épine dorsale de l’État de la République d’Arménie, d’une part, le respect des obligations envers le budget est la volonté exprimée ou non exprimée par le citoyen de la République d’Arménie concernant la constitution de notre État.

À cet égard, je voudrais dire que dans le contexte des discussions de l’année et demie écoulée, il devrait y avoir un changement significatif dans le contexte des salaires des fonctionnaires et de l’attitude de leurs paiements. Parce que le citoyen de la République d’Arménie doit vouloir que le fonctionnaire de la République d’Arménie - à la condition et avec l’accord que nous excluons de nouveau l’existence d’une pyramide de corruption en Arménie - le citoyen de la République d’Arménie doit vouloir, doit exiger, doit être disposé à avoir un État où les fonctionnaires devraient recevoir un salaire élevé car c’est aussi l’expression de la volonté d’avoir un État. J’ai apporté cet exemple encore une fois, il est très important de l’enregistrer. Que voulons-nous lorsque nous prenons soin des besoins de notre famille ? Voulons-nous qu’un médecin professionnel s’occupe de notre problème, ou voulons-nous qu’un mauvais médecin s’en occupe ? Et plusieurs fois dans nos maisons, je suis convaincu par ma propre expérience, quand il y a un problème dans notre maison pour résoudre le plus petit besoin du ménage, et quand nous embauchons la main-d’œuvre la moins chère possible sur le marché du travail et le travailleur, sur les mêmes besoins de rénovation, après tout, pendant un an. Nous payons plus que si nous décidions immédiatement d’acheter un produit de qualité, un service de qualité et, finalement, un contrôle de qualité sur celui-ci.

Je voudrais souligner à nouveau qu’il est très important que cela soit une expression de la volonté d’avoir un État, car il contient un message. Supposons que, par exemple, le milliard de drams qui devraient être utilisés pour financer les salaires des hauts fonctionnaires et des juges de l’État, je voudrais mentionner aux juges que rien ne peut changer la vie de 3 millions de citoyens de la République d’Arménie. Cela peut changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses essentielles dans la vie des citoyens de la République d’Arménie. Telle est la logique de nos actions, et je tiens à répéter que la crise est une opportunité. Je crois aujourd’hui que c’est le meilleur moment pour réformer, car nous n’avons rien à perdre sur le plan économique et autre. En 2019, nous avons été très prudents, nous nous sommes concentrés sur la croissance économique, l’activité, les revenus. Mais maintenant nous sommes dans une situation où nous n’avons rien à perdre, ou plutôt notre présent est perdu aujourd’hui et nous devons penser à demain.

À cet égard, l’expression de notre volonté d’avoir un État devrait être l’attitude envers les réformes que le gouvernement entreprend aujourd’hui. En particulier, nous parlons d’un changement du système d’impôt foncier, d’un changement de l’impôt général sur le revenu, nous parlerons d’un changement dans la réduction de la trésorerie dans un avenir proche, car il y a un changement philosophique très important en ce qui concerne l’impôt foncier. Vous savez qu’en République d’Arménie, il y avait un règlement selon lequel les biens d’une valeur inférieure à 3 millions de drams ne sont pas taxés avec l’impôt foncier. Nous proposons de changer ce système, car nous disons que les relations entre l’État et le citoyen sont très importantes à cet égard, le citoyen qui possède des biens valant encore moins de 3 millions de drams, c’est la même chose, il doit exprimer sa volonté d’avoir un État. Qu’il paie 100 drams par an pour cela, et en pratique ce sera la même chose, qu’il paie 200 ou 300 drams par an, pas mensuellement, pas quotidiennement. Les 300 drams qu’il a conservés, dont nous l’avons libéré pendant 30 ans, n’ont rien changé à la vie de cet homme, mais ces 300 drams dans la vie de l’État changent beaucoup. Cela change beaucoup en termes de volonté des citoyens d’avoir un État, et maintenant je considère que les discussions relatives aux changements de ces régimes fiscaux constituent un tournant à cet égard.

Lors de la discussion au gouvernement, j’ai dit ce qui suit, et maintenant je veux dire publiquement que dans le contexte de ces changements, nous ne résolvons pas la question du montant des recettes fiscales, nous résolvons un problème. La République d’Arménie existera-t-elle en tant qu’État souverain, libre et démocratique dans 20 ans ? Ce que je dis ne ressemble peut-être pas à une exagération, mais avec la taxe foncière, la déclaration de revenu universelle et un certain nombre d’autres modifications fiscales, nous ne résolvons pas un problème fiscal ou non fiscal. Nous résolvons un problème politique et philosophique, nous résolvons une question : la République d’Arménie, en tant qu’Etat, existera-t-elle dans 20 ans ou non ? Parce que les 300 drams par an qu’un citoyen qui possède un bien immobilier d’une valeur inférieure à 3 millions de drams doit payer renforceront la sécurité de la République d’Arménie, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, en termes de structure de l’État, de la force de l’État. Et je veux que ce segment, cette composante soit toujours présent dans nos discussions budgétaires, qu’il soit présent dans les discussions sur les changements dans le système fiscale.

Je voudrais dire ceci, chers collègues, merci pour cette opportunité, je vous souhaite du succès, je souhaite des discussions efficaces dans les commissions permanentes de l’Assemblée nationale, des représentants du gouvernement, des chefs d’organes subordonnés au Premier ministre, des chefs de département répondront à toutes vos questions.

Merci ! »