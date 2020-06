Nikol Pashinyan :« Je dois croire en la capacité du citoyen de la République d’Arménie de renverser les montagnes par le comportement »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a tenu un briefing avec Arthur Asoyan, chef du Bureau de coordination des organismes d’inspection, et Davit Patrikian, chef du Département de neurochirurgie du Centre médical « Armenia ».

Le Premier ministre a d’abord évoqué les discussions tenues lors de la séance d’aujourd’hui du bureau du commandant : « Je ne veux pas cacher le fait que nous avons discuté de plusieurs scénarios, y compris des options pour entrer dans la phase de restrictions totales, pour déclarer un couvre-feu, pour interdire la plupart des activités économiques. Je ne suis en harmonie avec aucune des décisions. Parce qu’avant de prendre de telles décisions, nous devons être sûrs qu’elles résoudront nos problèmes. Nous supposons que le pic de l’épidémie de coronavirus devrait être à la fin de juin, mais la question est qu’il n’y a aucune preuve pour étayer cette hypothèse. Personne ne peut prouver que notre pic sera en juin, pas en octobre, décembre, ni même en février 2021. Comme nous pouvons le voir, la propagation du coronavirus se poursuit partout dans le monde avec des dynamiques différentes, à des rythmes différents et, par conséquent, il existe de nombreuses incertitudes à cet égard », a dit le Premier ministre.

Le Chef du gouvernement a souligné que la principale solution qu’il imagine est le changement de comportement individuel de chacun. « Supposons, miraculeusement, à l’aide de leviers administratifs, que l’indice de l’épidémie soit devenu nul, mais qu’il existe dans le monde et si la culture du comportement individuel ne change pas, enfin, au moment où nous nous ouvrons au monde, des personnes potentiellement infectées viendront en Arménie et nous recommencerons à zéro », a-t-il noté.

Selon le Premier ministre, le fait qu’aucune décision n’ait été prise aujourd’hui sur le retour du couvre-feu et des restrictions ne signifie pas que la décision ne sera pas prise demain. « Avant de prendre une décision, nous devons être sûrs à 100% que la décision et la qualité de sa mise en œuvre aboutiront à certains résultats. En Arménie, où j’ai découvert de façon inattendue qu’il y a une vie clandestine, à partir des mariages clandestins, des fêtes et d’autres festins , que la vie clandestine peut continuer avec la même logique et que nous avons les mêmes problèmes », a déclaré Nikol Pashinyan.

Nikol Pashinyan a appelé tout le monde à lancer un mouvement anti-épidémique de masse en Arménie, ce qui signifie que nous contrôlons non seulement l’individu, mais aussi le comportement de notre environnement.

« Notre tâche est de soutenir notre système de santé. Notre système de santé fait des merveilles aujourd’hui. Les gens reviennent à la vie. Notre tâche est de veiller à ce que la capacité du système de santé ne soit pas épuisée. Pour dire les choses franchement, nous devons être capables de tomber malades, d’être infectés autant que notre système de soins de santé peut le faire, et d’avoir des lits et des services de réanimation. Bien sûr, nous développons ces capacités, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour développer ces capacités, mais d’un autre côté, le comportement individuel de chacun de nous est le mouvement anti-épidémique, qui doit surmonter cette situation incertaine. Je dois croire en la possibilité de renverser les montagnes par le comportement du citoyen de la République d’Arménie », a souligné Nikol Pashinyan.

Arthur Asoyan, chef du Bureau de coordination des organismes de l’inspection, a déclaré que pendant cette période, les organismes d’inspection ont dépassé 22 000 inspections. À la suite de ces visites, les activités de 1490 entreprises ont été suspendues. « Nous travaillons avec la police, ce qui donne des résultats. De tels événements ont déjà eu lieu dans les districts administratifs de Davitachen, Nork Marach, Kentron et Arabkir. Nous n’allons pas vous informer à l’avance de nos actions afin que les entrepreneurs irresponsables, oui, soient surpris et portent la responsabilités de leur comportement. Cette liste comprend toutes les institutions publiques, par exemple, aujourd’hui, nous avons suspendu les établissements de restauration publique opérant dans les maisons du gouvernement 1-3 », a noté Arthur Asoyan.

Davit Patrikian, chef du Département de neurochirurgie au Centre médical « Armenia » qui vient de surmonter le coronavirus, exhorte les gens à ne pas traiter l’infection avec mépris.

« J’appartiens au groupe à risque - hypertension, diabète, j’ai 68 ans. Dans ces conditions, j’étais infecté par le coronavirus, une pneumonie bilatérale, j’étais dans un état très grave. ET j’ai pu la surmonter. La maladie est une maladie tout à fait inhumaine, elle se glisse dans le corps humain tout à fait secrètement et fait son mal. Vous devez être très prudent », a-t-il dit.

À son tour, Davit Patrikian a appelé les citoyens à respecter toutes les règles et a exprimé l’espoir que nous pourrons ainsi vaincre l’épidémie d’ici la fin de ce mois.

« Si nous avions été touchés par cette épidémie il y a 100 ans, la moitié de la population mondiale n’aurait pas survécu. Aujourd’hui, grâce aux antibiotiques, aux médicaments, nous sommes en mesure de trouver le bon traitement. Il mérite une attention sérieuse. Bien sûr, les jeunes trouvent cela facile, mais ils infectent les membres les plus âgés de leur famille. Le traitement de ces derniers est très laborieux, parfois impossible », a expliqué le médecin.