Superbe conférence, ambiance chaleureuse et camaraderie ce vendredi au Tenesoun !

[ SOLIDARITÉ ARMÉNIE ]

Ce vendredi, au local, nous avons accueilli Solidarité Arménie afin de mieux connaitre l’histoire arménienne, ses enjeux contemporains et le travail accompli sur place en faveur des plus démunis. Puis tout le monde a pu profiter d’un buffet composé de spécialités arméniennes et de vins locaux.

L’Arménie, berceau du christianisme, reposant sur un socle civilisationnel plurimillénaire commun à l’Europe est constamment menacée, notamment par la Turquie islamiste d’Erdogan. Soutenez ce peuple, en soutenant cette association notamment par un don sur leur site internet :

https://www.solidarite-armenie.fr