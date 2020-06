Le Congrès de l’Union des Arméniens d’Ukraine : organiser la communauté arménienne d’Ukraine et aider l’Arménie

A Odessa viennent de se réunir en congrès les membres du l’Union des Arméniens d’Ukraine. L’ordre du jour de la réunion étant l’organisation interne de l’association, l’analyse de la situation des différentes communautés arméniennes d’Ukraine ainsi que les projets d’aide à l’Arménie. Information diffusée par le site de l’Union des Arméniens d’Ukraine AnalitikaUA.net. Au congrès étaient également invités l’évêque de l’Eglise arménienne du diocèse d’Ukraine Markos Hovhannisyan ainsi que des représentants des communautés arméniennes d’Ukraine. La situation de la pandémie du coronavirus fut également analysée ainsi qu’à la lutte contre le virus et l’aide à apporter aux personnes dans le besoin.



Les membres de l’Union des Arméniens d’Ukraine ont également analysé le projet de financement d’un parc public à Erévan, la reprise de la ligne régulière Kiev-Erévan-Kiev, l’édition de l’ouvrage sur « l’histoire, la culture et le tourisme Ukraine-Arménie » et les manifestations qui se sont déroulés en Ukraine à l’occasion du 105e anniversaire du génocide des Arméniens. Le président de l’Union des Arméniens d’Ukraine est l’homme d’affaire Vilen Chatvoryan. L’Ukraine recensant selon certaines données 500 000 Arméniens.

Krikor Amirzayan