Gagik Tsaroukian demande la démission du gouvernement

Gagik Tsarukian, chef du parti d’opposition Arménie prospère (BHK), a demandé au gouvernement arménien de démissionner, l’accusant d’avoir mal géré la crise du coronavirus et ses conséquences socio-économiques.

Pachinian a rapidement riposté durement à Tsarukian. Ce dernier avait critiqué le gouvernement en termes inhabituellement très durs lors d’une réunion avec les hauts responsables du BHK vendredi.

« J’ai dit l’année dernière qu’avec cette composition et cette structure du gouvernement, il est impossible de répondre aux attentes de la population et que, s’ils veulent être à la hauteur, ils doivent (...)