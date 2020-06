L’Arménie est classée 81e pays mondial en matière de sécurité face au Covid-19

L’Arménie est classée 81e pays du monde en matière de risque du coronavirus et de l’organisation mise en place par les autorités, dans le classement établi par Deep knowledge group. 200 pays sont classés dans le tableau des risques encourus en matière de coronavirus. Les pays sont classés dans 4 niveaux en fonction de la sécurité, l’Arménie étant classée au 3e niveau. La Géorgie qui semble maitriser l’épidémie est classée 39e, la Turquie 37e, l’Azerbaïdjan 75e et l’Iran 74e. La Suisse, l’Allemagne et Israël sont en tête de ce classement qui indiquent que ces pays maitrisent l’épidémie. En bas du classement, le Soudan.

Krikor Amirzayan