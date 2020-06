Le gouvernement espère toujours ne pas avoir besoin d’imposer un reconfinement

Le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré vendredi que, malgré la propagation rapide et continue du coronavirus en Arménie, son gouvernement espère toujours contenir l’épidémie sans imposer un nouveau confinement à l’échelle nationale.

Le chef d’Etat a insisté sur le fait que, si de nouvelles restrictions de déplacement étaient l’une des options actuellement envisagées par le gouvernement, elles ne sont pas nécessairement une panacée pour mettre fin à l’aggravation de la crise du coronavirus dans le pays.

« Supposons que les indicateurs du coronavirus en Arménie soient miraculeusement réduits à zéro à l’aide de leviers administratifs, a-t-il expliqué lors d’un point de presse quotidien. Mais, s’il n’y a pas de changement dans notre comportement individuel, dès que nous nous ouvrirons au monde extérieur, des personnes potentiellement infectées viendront en Arménie et nous devrons tout recommencer. »

« Je pense donc que nous devons, ensemble, résoudre ce problème avec des changements drastiques de notre comportement individuel, a-t-il conclu. À cet égard, je crois aux citoyens arméniens et je crois que les solutions à ce problème et à d’autres problèmes résident dans notre conscience. Nous devons suivre la voie du changement de notre conscience et de notre comportement. »

En conséquence, Pachinian a réitéré ses appels à la population à pratiquer la distanciation sociale, à porter des masques dans tous les espaces publics et fermés, à se laver fréquemment les mains et à éviter tout grand rassemblement. Les citoyens devraient également alerter les autorités lorsqu’ils constatent des violations de ces règles de sécurité, a-t-il précisé.

Les critiques du gouvernement sont sceptiques quant à l’efficacité de cette stratégie. Ils pensent que seul un nouveau confinement pourrait faire la différence.

Le Premier ministre avait admis en début de semaine dernière que les autorités sanitaires arméniennes étaient également en faveur de cette solution radicale. Mais il a exprimé ses craintes, disant que cela pourrait coûter très cher à l’économie arménienne. Il a également fait valoir que le gouvernement avait déjà rendu des ordonnances de séjour à domicile, interdit les transports publics et fermé la plupart des entreprises dès fin mars.

Les opposants affirment que les autorités n’ont jamais correctement appliqué le confinement et y ont mis fin trop tôt. Ils citent l’exemple de nombreux pays européens, et en particulier de la Géorgie voisine, dont le gouvernement n’a commencé que récemment à assouplir sérieusement la liberté de circulation des personnes et à rouvrir l’économie nationale.

À ce jour, les autorités géorgiennes ont signalé 805 cas de coronavirus et seulement 13 décès, contre 11 817 cas et au moins 183 décès enregistrés en Arménie.

Rien que sur la journée de jeudi dernier, le ministère arménien de la Santé a rapporté environ 600 infections au COVID-19. En revanche, seulement 4 personnes en Géorgie ont été testées positives au virus. Le ministre de la Santé, Arsen Torosian, avait alors averti que le système de santé arménien était à présent si débordé que les hôpitaux pourraient bientôt ne pas pouvoir admettre toutes les personnes infectées ayant besoin d’un traitement urgent.