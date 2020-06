A l’initiative de Pavel Oganezov 10 respirateurs artificiels vont être acheminés de Géorgie vers l’Arménie

A l’initiative de Pavel Oganezov -d’origine arménienne- le directeur de « Aliq Media » et avec le soutien d’un ami étranger, depuis la Géorgie il va envoyer 10 respirateurs artificiels de type « MS-500 » en Arménie qui est fortement touchée par le coronavirus a indiqué le site aliq.ge. La frontière entre la Géorgie et l’Arménie étant fermée, Pavel Oganezov a demandé l’aide à l’Ambassade d’Arménie à Tbilissi afin d’obtenir des autorisations de passage à la frontière arméno-géorgienne. Ces respirateurs devant être remis au Fonds Arménien à Erévan. Pavel Oganezov a indiqué que d’autres initiatives de solidarité avec l’Arménie sont en projet. Pour l’un de ces derniers « Un masque, une vie » il vient de débuter une récolte de fonds auprès des Arméniens de Géorgie pour acheter et acheminer vers l’Arménie des masques.

Krikor Amirzayan