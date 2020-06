Selon Nikol Pachinian l’Arménie compte actuellement plus de 100 000 citoyens contaminés par le coronavirus

Actuellement il y a en Arménie plus de 100 000 personnes infectées par le coronavirus a indiqué le Premier ministre arménien Nikol Pachianian se fondant sur des données statistiques des chercheurs arméniens.

« L’analyse de ces données statistiques indique qu’en Arménie à l’heure actuelle il y a plus de 100 000 porteurs du coronavirus. Ces conclusions tiennent compte de certains calculs et extrapolations par rapport à la mortalité enregistrée et la projection des faits » a indiqué Nikol Pachinian sur sa page facebook.

Rappelons que dimanche matin l’Arménie avait dépassé le seuil des 13 000 cas d’infections détectés et 200 morts.

Krikor Amirzayan