Le Dauphiné Libéré (édition Drôme-Ardèche) : Un livre rare pour comprendre l’histoire de l’Arménie

Lu dans « le Dauphiné Libéré » (édition Drôme-Ardèche) du Dimanche 7 Juin 2020 l’article sur « Un livre rare pour comprendre l’histoire de l’Arménie » avec la réédition par les éditions La Bouquinerie de Valence, du livre d’Aram Turabian publié en 1929 sur les Volontaires Arméniens de l’Armée française et les délégations arméniennes aux Traités de Paix à Sèvres et Lausanne. Le titre du livre évoquant l’Arménie est « L’éternelle victime de la diplomatie européenne ». Pour comprendre les enjeux et le destin de l’Arménie au début du 20e siècle.