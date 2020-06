L’exception et la règle, par Ara Toranian

Il est toujours extrêmement délicat de porter des jugements sur la situation politique en Arménie depuis la diaspora. Les Français d’origine arménienne sont en effet avant tout des citoyens français. C’est en France qu’ils vivent, qu’ils travaillent, paient leur impôt et qu’ils votent. Leur Premier ministre s’appelle Édouard Philippe et pas Nikol Pachinian. Et les jeunes ne font pas leur service militaire sur la ligne du front de l’Artsakh, pas plus qu’ils ne grandissent sous la menace permanente de la guerre à leurs frontières. Immense privilège !

Cette situation, commune à l’ensemble la diaspora, (...)