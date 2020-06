Les États-Unis accordent une aide supplémentaire contre le coronavirus à l’Arménie

Les Etats-Unis ont alloué 5,4 millions de dollars d’aide nouvelle à l’Arménie pour combattre l’épidémie de coronavirus, a déclaré jeudi l’ambassadrice américaine Lynne Tracy.

Dans une interview avec le service arménien de RFE/RL, Tracy a également exprimé son inquiétude face au nombre croissant de cas de coronavirus dans le pays tout en saluant les efforts accrus du gouvernement arménien pour amener la population à pratiquer la distanciation sociale, à porter des masques faciaux et à se laver les mains.

« Ce sont des choses que nous pouvons tous faire et qui, je pense, peuvent contribuer à renverser la situation que nous connaissons actuellement », a-t-elle déclaré. « Il est évident que les chiffres élevés que nous constatons actuellement sont préoccupants, mais c’est vraiment l’effort de chacun d’entre nous, un effort unifié, qui, je pense, fera la différence dans la lutte contre COVID-19 ».

« Je suis également heureuse de dire que les États-Unis ont fait de leur mieux pour contribuer et aider le gouvernement », a poursuivi Tracy. « Nous avons obtenu 5,4 millions de dollars de nouveaux fonds d’assistance qui vont dans plusieurs directions pour aider le gouvernement. Nous réorientons également une partie de notre argent existant pour aider les petites et moyennes entreprises.

“J’ai donc encore un peu d’optimisme quant à notre capacité à nous rétablir et à nous retrouver dans un monde meilleur. Mais cela va demander beaucoup de travail, je pense, de la part de tout le monde”.

Selon les mots de l’envoyé, une grande partie de la nouvelle aide américaine sera acheminée vers les laboratoires et les services de santé arméniens qui s’occupent des “cas les plus graves” de COVID-19. “Nous continuons à parler au gouvernement arménien de ses besoins, et nous examinons ce que les États-Unis peuvent faire pour l’aider”, a-t-elle déclaré.

Washington a annoncé fin mars son premier programme d’aide à l’Arménie lié aux coronavirus, d’une valeur de 1,1 million de dollars, peu après que le gouvernement arménien ait imposé un verrouillage national pour contenir les premières grandes épidémies de la maladie.

Le gouvernement a commencé à assouplir ces restrictions à la mi-avril et les a pratiquement toutes levées au début du mois de mai. Le nombre de cas de coronavirus dans le pays a fortement augmenté depuis lors. Les critiques disent que le gouvernement n’a jamais appliqué correctement le verrouillage et y a mis fin trop tôt.

Invitée à commenter ces critiques, Tracy a déclaré “Le premier ministre [Nikol Pashinian] a parlé de certaines des questions qu’il a essayées de traiter, en essayant de protéger la santé publique tout en prêtant attention aux fondamentaux de l’économie. C’est un équilibre difficile à trouver”.

“C’est un problème auquel nous sommes confrontés aux États-Unis également et dans de nombreux endroits du monde”, a-t-elle déclaré.