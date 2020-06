Les services frontaliers de l’Azerbaïdjan ont averti que les organisateurs de « provocations » à la frontière avec la Géorgie seront « tenus pour responsables ». Le 3 juin, ils ont affirmé avoir appris par quatre personnes un complot visant à violer la frontière près du complexe du monastère de Davit Gareja (connu sous le nom de Keshikchidagh en Azerbaïdjan) le lendemain.

Le 4 juin, les services frontaliers azéris ont déclaré avoir déjoué le complot avec l’aide de leurs homologues géorgiens.

L’ avertissement est venu un jour après qu’il est apparu que le Service de sécurité de l’État géorgien (SSG) avait convoqué Davit Katsarava, chef du groupe « le pouvoir est dans l’Unité » pour interrogatoire.

Davit Katsarava et son groupe ont organisé plusieurs manifestations contre la fermeture de l’accès au monastère d’Udabno par les gardes-frontières azerbaïdjanais en avril 2019.

Le 30 mai, le SSG a annoncé qu’il avait ouvert une enquête sur un groupe sans nom pour « discrimination raciale ».

Dans un communiqué , le SSG a déclaré que le groupe envisageait de tenter d’attiser les tensions entre les Géorgiens de souche et les Azéris de souche dans les régions géorgiennes de Kvemo Kartli et Kakheti. Ils n’ont pas mentionné spécifiquement Katsarava ou si leur enquête concernait des développements autour de Davit Gareja.

S’adressant au journal Formula, Davit Katsarava a dit qu’il « leur avait demandé pourquoi ils m’appelaient, ils ont dit qu’ils allaient m’interroger sur Gareja. Malheureusement, ils n’ont rien dit d’autre ».

Dans le communiqué, le SSG a déclaré que certaines personnes tentaient d’inciter à la rivalité nationale entre les Géorgiens de souche et les Azerbaïdjanais en diffusant de fausses informations.

« Le groupe d’individus essaie de dépeindre une situation à travers ses déclarations publiques ou son idéologie, comme si les Géorgiens de souche bénéficiaient d’un avantage par rapport aux autres citoyens de Géorgie appartenant à une minorité ethnique, ce qui augmente les risques d’apparition d’un conflit national », indique le communiqué. .

Le Service de sécurité de l’État a également interrogé Samira Bayramova, militante azerbaïdjanaise de Marneouli.

Samira Bayramova a déclaré à OC Media qu’elle n’était pas autorisée à discuter des questions qui lui avaient été posées. Elle a ajouté qu’elle avait parlé d’une controverse entourant une statue de Nariman Narimanov , un homme politique et écrivain bolchevique azerbaïdjanais né à Tbilissi, à Marneouli.

La statue a été récemment rénovée par le bureau du maire de Marneouli. Le 24 mai, Mgr Giorgi Jamdeliani, évêque de Hujabi, a critiqué le maire « pour avoir rénové une figure du passé bolchevique » et a exigé le retrait de la statue.

« Tout le monde devrait savoir qu’il s’agit d’un règlement multiethnique. Les Azerbaïdjanais, les Grecs et les Arméniens vivent ici. Ces siècles prouvent que nous avons vécu unis comme frères. De plus, ils doivent se rappeler qu’ils sont citoyens de ce pays, qu’ils vivent sur notre terre. Qui aime notre terre, l’utilise et est prêt à sortir pour la protéger, quelle que soit son appartenance ethnique ou sa religion, puisse-t-il se réjouir de la terre géorgienne ’’, a déclaré Mgr Jamdeliani le 24 mai.

Les Azerbaïdjanais de souche de Marneouli ont critiqué la demande, alléguant que la véritable raison des protestations était l’appartenance ethnique de Narimanov, ce que Mgr Jamdeliani a nié.

Samira Bairamova a déclaré à OC Media que certaines des questions qui lui étaient posées étaient insultantes.

« Je leur ai parlé du commentaire discriminatoire de l’évêque. Il a déclaré que les Azerbaïdjanais de souche vivent et utilisent les terres géorgiennes, ce qui est discriminatoire, inacceptable et insultant. Ils essaient de le représenter comme si les Géorgiens étaient suprêmes et que les autres étaient des colons », a déclaré Samira Bayramova.

Le SSG a déclaré à OC Media que personne n’avait jusqu’à présent été inculpé ou arrêté.

La question de la frontière illimitée entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan a été soulevée par le président géorgien Salome Zurabishvili lors d’une visite à Bakou en février 2019. Après avoir rencontré son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev, Zurabishvili a déclaré que la Géorgie et l’Azerbaïdjan « devraient enfin définir leur frontière mutuelle ».

Le 20 avril, Zurabishvili s’est rendu à Davit Gareja, après quoi l’Azerbaïdjan a fermé l’accès au monastère d’Udabno pendant plusieurs jours.

L’interdiction a déclenché des manifestations à la fois dans le complexe du monastère et devant l’ambassade d’Azerbaïdjan à Tbilissi. Des groupes de militants géorgiens et des religieux ont également organisé plusieurs rassemblements à Davit Gareja fin mai.

Une controverse similaire s’est produite en mai 2012 lorsque l’Azerbaïdjan a restreint l’accès des touristes voyageant de Géorgie au monastère d’Udabno pendant 15 jours.

L’Azerbaïdjan a affirmé que la région était un site d’origine albanaise du Caucase antique et faisait partie du patrimoine culturel de l’Azerbaïdjan ; La Géorgie insiste sur le fait qu’il s’agit d’un site orthodoxe géorgien.

« Nous ne devons pas succomber aux provocations », a déclaré le 27 mai le chef de l’Église orthodoxe géorgienne, le patriarche Ilia II , mettant en garde contre tout tiers travaillant à perturber les relations entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie.

Plus tôt ce mois-ci, le bureau du Patriarche a désavoué les déclarations anti-musulmanes après que l’archimandrite Iobi a déclaré que la controverse pourrait se transformer en une « guerre religieuse »’ et que les prêtres devraient être les premiers à diriger « si du sang doit être versé »’.

Le 15 juillet, le Ministère géorgien des affaires étrangères a exhorté le public à faire preuve de retenue afin de garantir un environnement approprié à la commission mixte de délimitation azerbaïdjanaise-géorgienne pour poursuivre ses travaux.

Le même jour, des responsables des deux pays se sont rencontrés à la frontière. La commission mixte s’est réunie deux fois en mai 2019 et devait poursuivre sa réunion.

Jeudi, l’archiprêtre Shio Mujiri, le titulaire du trône du patriarche, a déclaré aux journalistes qu’il espérait pouvoir bientôt reprendre les prières dans le monastère de Gareja.

« Comme vous le savez, il y a une nouvelle commission mutuelle. Nous espérons que cette commission sera plus persévérante […] et nous espérons donc que bientôt nous pourrons prier ici. Nous espérons également que notre fraternité avec l’Azerbaïdjan sera également conservée et que la vérité sera vérifiée », a déclaré l’archiprêtre Mujiri.